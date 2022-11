“España no ha jugado con nadie”, las duras frases de la prensa internacional sobre actuación de Costa Rica

El Diario Marca en su portada fue más que elocuente. Twitter

Desde España, México, Argentina, Honduras, en muchos países del mundo la humillación que vivió la selección de Costa Rica ante España tuvo eco, lo vivido fue un ridículo sin precedentes.

La prensa española hizo leña del árbol caído, no fue suficiente la paliza en la cancha, sino también vivirla desde los medios como para revivir una pesadilla de la que no se puede escapar.

Diario Marca tituló la humillación como una “Exhibición histórica” y aseguraron que el ex entrenador del Barcelona “No está loco, es un genio que siempre termina teniendo la razón”

Mundo Deportivo fue un poco más exacto con lo que pasó y aseguró que “La Roja mecánica arrolla a Costa Rica con un festival de juego y goles”.

En el programa el Chiringuito de Jugones, uno de sus panelitas llamado Juan Manuel Rodríguez, se dejó decir que España jugó con nadie, que no tuvo rival nunca.

“Estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dijo Sami Khedira (exfutbolista alemán), España ha jugado muy bien, ha sido un avión, pero ha jugado con nadie, no había nadie enfrente. No creo yo que sea un partido que nos deba de servir de referencia de nada.

“Habla muy bien de España, pero habla muy mal del rival que le han metido siete, en un nivel se tiene que exigir un rival de un nivel mayor al que ha demostrado Costa Rica”, comentó el panelista.

Opinión: Lo único bueno de la goleada sería la renuncia inmediata de Rodolfo Villalobos

La crónica del diario As pintó lo vivido por Costa Rica como una pesadilla.

“A estas alturas de la crónica no he hablado de Costa Rica, lo único cierto es que la selección centroamericana sufría lo indecible y bastante hacía con correr detrás del balón. Ni siquiera pudo atisbar la orilla con un pase en largo a Contreras, tampoco con una internada de Campbell; su seleccionador, Suárez, se desesperaba en la banda, su gesto parecía asumir que a esas alturas de la tarde no quedaba otra cosa que encajar de la mejor manera el golpe y pensar en cómo restañar heridas con vistas al duelo del domingo frente a Japón. De ahí que le doliera sobremanera los cinco minutos extra con los que el árbitro Abdulla decidió alargar el castigo”, publicaron.

El mundo se burla de Costa Rica en redes sociales

Duro ataque

Periodistas internacionales como David Faitelson, de ESPN, atacaron duramente a la Sele indicando que a un mundial no se puede ir a hacer esas cosas, publicó en la red social Twitter.

Costa Rica debe “renovarse”. No puede conformarse con venir al Mundial a hacer el ridículo… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 23, 2022

“Costa Rica debe “renovarse”. No puede conformarse con venir al Mundial a hacer el ridículo…”, “España juega “por nota”, pero no ha sido Costa Rica un rival para medir sus verdaderos alcances…”, “Canadá es una bocanada de aire fresco de la Concacaf: ha jugado con la intensidad y valentía que le faltó a Costa Rica….”, tiró en varios tuis.

Gustavo Roca, periodista hondureño de tinte bastante polémico, también atacó con dureza lo hecho por la Tricolor.

“MASACRE EN QATAR ¡¡¡7-0!!! Costa Rica recibiendo su peor humillación en Mundiales. Lo de hoy es impresentable, ni cómo refutarlo, ni defenderlo... VERGÜENZA MUNDIAL EN DOHA”, “Tres Mundiales, sí, pero Honduras nunca ha dado esa vergüenza y peor ante la España más “limitada” de la última época. Paseo monumental de los ibéricos contra una pobre y muerta selección centroamericana”, aprovechó para mandar el filazo.

¡¡¡5-0!!! 🇨🇷❌



Tres Mundiales, sí, pero Honduras nunca ha dado esa vergüenza y peor ante la España más “limitada” de la última época. Paseo monumental de los ibéricos contra una pobre y muerta selección centroamericana. pic.twitter.com/5mx4tE5thu — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 23, 2022

Andrés Agulla, comunicador argentino, destacó que las diferencias entre ambos equipos fueron tan abismales por las ganas, intensidad y entrega mostradas.

“Lo que significa este 7-0 para España también lo significa para Costa Rica, es realmente muy duro perder en un mundial así y cuando el resultado es tan abultado y representa tan a la perfección lo que vimos en el campo de juego. Costa Rica no se puede permitir que España tenga un entrenamiento en un mundial y la sensación que nos da el partido es esa”, dijo.

Mundial de Qatar: España 7-0 Costa Rica Mucho para hablar del 7-0 de España a Costa Rica. De los puntos altos y lo bien trabajado que esta el equipo de Luis Enrique y también la autocritica que debe tener Costa Rica que no puede presentarse a un Mundial para que el equipo de enfrente entrene a puertas abiertas Posted by Andres Agulla on Wednesday, November 23, 2022

Fue un ridículo que no pasó desapercibido en el mundo, así como Brasil 2014 se recordó por mucho tiempo, esto tampoco se olvidará fácilmente.