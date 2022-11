Selección de Costa Rica ya está bien instalada en Qatar viviendo la fiesta del mundial

La selección de Costa Rica ya está bien instalada en Qatar 2022. (MIGUEL MEDINA/AFP)

A eso de las 8:37 a.m, hora de Costa Rica, la Sele llegó al hotel de concentración en Doha, Qatar, donde fue recibido por todos los empleados con banderitas costarricenses y algunos aficionados ticos que llegaron a saludar al grupo.

Según cifras de la embajada tica en Doha, hay unos 150 costarricenses en aquella nación y se espera que lleguen para el mundial unas dos mil personas.

“Estamos super felices de estar aquí. Es una energía totalmente diferente, un orgullo, veníamos en el bus y en uno de los letreros electrónicos había un rótulo con un video alusivo a Costa Rica y de una vez nos hacen sentir muy bien. La afición afuera cantando, muy contentos e ilusionados estamos”, expresó Juan Carlos Rojas a Tigo Sports a su llegada a Doha.

La Sele hoy solo tuvo unos trabajos de entrenamiento en Kuwait y luego salió para Doha, donde llegó a las 4:30 p.m hora local (7:30 a.m hora tica). Llegaron al hotel a cenar y luego a descansar.

Los ticos están bien concentrados de cara a lo que es el mundial. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

¡Ahora sí! Costa Rica ya está en Qatar lista para el sueño mundialista

Por su parte, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, comentó que el grupo está muy concentrado y tranquilo de cara al Mundial, dejando atrás el chasco del amistoso en Irak.

“Le digo a los ticos que vivan la fiesta con mucho respeto para que no tengan problemas, para no darle tanto trabajo al embajador. Para nosotros es un privilegio estar aquí después de tanto que costó, la fiesta se vive no solo el día del partido, sino todo el ambiente mundialista de principio a fin”, dijo a Tigo.