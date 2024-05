1° de mayo: Así quedó conformado el nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa

La elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, este 1° de mayo, tuvo algunas sorpresas.

La presidencia la ganó el liberacionista Rodrigo Arias, él se sentará en esa silla por tercer año consecutivo, algo que sí se esperaba. Obtuvo 36 votos y los que necesitaba para ganar eran 29.

El contrincante que se le conocía era Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, quien estuvo muy fuerte hace un par de semanas, pero en los últimos días fue perdiendo votos, al final solo obtuvo siete.

Rodrigo Arias fue reelecto como presidente de la Asamblea Legislativa. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Una de las sorpresas fue que el diputado oficialista Manuel Morales, quien fue propuesto a última hora como candidato a la presidencia del Congreso, él tuvo ocho votos.

También el Frente Amplio propuso una candidata para la presidencia, la diputada Rocío Alfaro. Ella alcanzó seis votos.

El politólogo Sergio Araya dijo que la reelección del presidente del Congreso ya estaba clara.

“El señor Arias en su discurso deja entrever que será ese contrapeso, la cara visible del balance de poderes con respecto al Poder Ejecutivo. Habla de la defensa de la institucionalidad del país como su principal eje de acción a lo largo de esta legislatura”, dijo Araya

No está desgastado

Arias asegura que los dos años que lleva como presidente de la Asamblea Legislativa no lo han desgastado y aún se siente con la fortaleza para hacer una buena labor.

“¿Usted me ve cara de desgastado? (ríe). No, no, yo no me veo desgastado, me siento con mucha fortaleza, me siento bien”, dijo el diputado de cara a su posible reelección como presidente del Congreso.

El nuevo directorio fue juramentado. (Rafael Pacheco Granados)

Arias reconoció que en este nuevo periodo debe hacer cambios, entre ellos agilizar los procesos en el plenario legislativo.

“Este es el tercer año y ya hay asomos de la campaña 2026, ya están corriendo aquí por los corrillos de la Asamblea Legislativa, y eso hace que existan ya otros intereses. Es un año en el que tengo que hacer un gran esfuerzo de garantizar siempre el diálogo de los Poderes de la República, un diálogo respetuoso porque los problemas de Costa Rica son muy grandes.

“Tenemos que cumplir, tenemos que aprobar la agenda de criminalidad organizada urgentemente y proyectos sociales, no podemos darnos el lujo de pasar otro año deteriorando la seguridad social, en educación, en becas, en programas de vivienda, ahí tenemos que actuar”, dijo el legislador.

La vicepresidencia se la llevó la diputada Rosalía Brown con 31 votos, ella pertenece al Partido Nueva República. Ella quedará en la historia como la primera vicepresidenta afrodescendiente.

La diputada Rosalía Brown, de Nueva República, exigió acciones contra el racismo en las escuelas. Foto: Cortesía Nueva República.

Vanessa Castro, del PUSC, también luchó por el cargo, algo que sorprendió muchísimo porque su nombre se ha visto en polémicas con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. A ella la propuso la legisladora Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista.

El mandatario le ha tirado duro por ser oposición y hasta habría participado en acciones para hacer que Castro perdiera un contrato por servicios profesionales que tenía con una empresa de comunicación desde hace muchos años, algo que ella denunció.

Castro había dicho que quería luchar por la presidencia del Congreso, pero, al no contar con el visto bueno de Chaves, sus compañeros de fracción no le dieron pelota. Ella obtuvo 14 votos.

También fue propuesta la diputada Melina Ajoy, quien obtuvo 11 votos.

Carlos Felipe García es el nuevo primer secretario. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Secretario es el más joven

La primera secretaría del directorio se la dejó Carlos Felipe García, del PUSC. Él ha sido muy crítico con el Gobierno, por lo que no es del agrado del presidente Chaves. García obtuvo 36 votos.

También fue propuesto el diputado Carlos Andrés Robles, también del PUSC. Él alcanzó 21 votos

La segunda secretaría la ganó Olga Morera, de Nueva República. Ella obtuvo 49 votos.

También propusieron a la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, quien alcanzó 8 votos.

La diputada Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático, se convirtió en la primera prosecretaria, fue ella misma quien propuso su nombre y obtuvo 40 votos.

Varias fracciones pidieron recesos, lo que atrasó el proceso de votación. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Alejandro Pacheco, del PUSC, también luchó por el puesto, pero solo obtuvo 15 votos.

Por último, la segunda prosecretaría se la dejó la liberacionista Dinorah Barquero, con 33 votos.

En la elección de este puesto también participaron la legisladora Daniela Rojas, del PUSC, quien obtuvo 17 votos y la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, quien alcanzó 6 votos. Hubo un voto en blanco.