1º de mayo: Jefe de fracción del PLN criticó al Ejecutivo por los proyectos que ha propuesto

El jefe de fracción del PLN Óscar Izquierdo salió al paso de las críticas sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, afirmó que la agrupación verdiblanca está dispuesta a tender puentes con el Poder Ejecutivo, de cara al inicio de un nuevo periodo legislativo.

Esto dijo este 1º de mayo, previo a la elección del nuevo directorio legislativo:

- ¿Qué nos puede decir del camino a esta elección del directorio, con menos apoyo que en años anteriores?

No ha sido un proceso fácil, pues primero es natural, que haya un desgaste luego de dos años de presidencia, pero además hemos tenido que enfrentar los embates del Poder Ejecutivo contra la candidatura de Rodrigo Arias y en el transcurso de estos días quedará en evidencia esta actitud.

Ustedes han visto en las últimas horas, como ha habido un embate contra la candidatura de Rodrigo Arias, a pesar de eso, creo que hoy elegiremos nuevamente a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa.

Me parece que hay conciencia entre los legisladores de buscar a una persona que reúna los requisitos necesarios, pero sobre todo, en esta conyuntura que vive Costa Rica, en donde se requiere equilibrio, capacidad, conocimiento y manejo político adecuado para que haya tranquilidad en la sociedad.

- ¿Cómo vislumbra este tercer año legislativo?

Creo que la defensa de la institucionalidad es un tema central. Creo que eso consolidó la candidatura de Rodrigo Arias, justamente, porque me parece que la gran mayoría de los legisladores tienen claro de que hay que defender la institucionalidad a cualquier costo.

Creo que en los próximos días podemos recomponer y acercar a otras fracciones que no han estado tan cerca, es fundamental que la oposición esté unida.

- ¿Siente que estos dos años han sido productivos?

Tenemos que tener claras varias cosas, hay una crítica de lo que hace o no hace la Asamblea. Recordemos que tenemos dos años, de esos dos años, uno es de sesiones extraordinarias, en donde el Ejecutivo tiene la potestad de definir la agenda y no lo ha hecho bien y eso no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa.

No se puede cambiar la agenda, la mitad de las sesiones, un año, son potestad del Ejecutivo y los costarricenses son testigos de que en un momento determinado, incluso el Ejecutivo ha decidido tirar la toalla, entonces ahora es muy fácil endosarle la responsabilidad a los diputados y es de ellos.

No han propuesto proyectos potentes para discutirlos en la Asamblea Legislativa.