10 tips para salir de esa relación tóxica

La sicóloga de familia, María Ester Flores, es experta en relaciones de pareja porque eso es lo que le llega todo los días a su consultorio, por eso, la buscamos para que nos diera algunos bolados para poder ponerle fin a una relación tóxica.

Aquí nos deja la experta 10 consejos para dejar a una pareja tóxica:

Es mejor solo que mal acompañado, no se le olvide.

1.CONVICCIÓN: Después de mucho sufrir y tener malestar en una relación tóxica en la que hay tristeza y depresión, lo ideal es que sea una decisión bien tomada y con convicción para evitar dudas y retroceso.

2. PENSAR DE FORMA AUTÓNOMA: En temas de amor, nadie es de nadie. No hay una fusión, lo que hay es una aproximación básica, una sintonía vital. De tal manera que cuando la relación es tóxica se debe volver a la autonomía de vida y retomar la felicidad y la tranquilidad, para no recaer.

3. DEJAR LA RELACIÓN SIN IMPORTARLE QUE DIGAN LOS DEMÁS: Ser capaz de resistir las presiones sociales o personales, así sean originadas en nombre del amor. Ya que lo vivido es tóxico.

Su sexualidad: "Mi esposo es cariñoso solo cuando quiere sexo"

4. AUTOEVALUARSE: Analizar los pro y los contra de seguir en una relación tóxica, pero con un gran sentido crítico propio, así sea que el sentimiento amoroso sugiera otra cosa.

5. ASUMIR LA SOLEDAD CON DIGNIDAD: Muchas veces no se deja una relación de pareja tóxica por miedo a la soledad. Sin embargo, la soledad es sabia, cuando vamos camino a la paz interior. Mejor solo que mal acompañado.

La separación en muchas ocasiones en lo mejor que puede pasar.

6. El AMOR LIBRE ES PARA VALIENTES: A mucha gente le da miedo la libertad, ser sí mismas, y confiar en sus propias capacidades, prefieren mantener una relación tóxica pero tener compañía. Sin embargo, si se van dando pasos lentos como practicar pagar cuentas, tomar decisiones y similares aún en compañía y cuando ya se esté bien segura de ser libre para actuar, entonces se puede ir totalmente de la relación.

7. DEJAR LA IDEALIZACIÓN DE LA PAREJA Y DE LA RELACIÓN: Analizar si en el enamoramiento se idealiza mucho y eso no permite ver la realidad, por eso, cuando se logra verla no hay ya nada que hacer más que irse dada la mala dinámica. Entonces lo mejor es recordar lo malo y lo agresivo para asegurarse de que lo tóxico no va a cambiar. Ser siempre realista y aceptar lo que está pasando.

Deje de idealizar a su pareja y a la relación, ponga los pies en la tierra.

8. RENUNCIAR AL APEGO SEXUAL: El sexo, por muy bueno que sea, si la relación es mala y tóxica al final se viene al suelo, con lo cual es mejor dejar la idea que esa persona es única y que nada lo supera.

Siete de cada 10 mujeres fingen el orgasmo en Costa Rica

9. ESCRIBIR UN PLAN DE VIDA ANTES DE SALIR DE LA RELACIÓN: Un nuevo proyecto de vida genera emociones y creatividades. El planearlo por partes ayuda a sentirse bien y con ganas de empezar y muchas nuevas expectativas de paz y tranquilidad.

10. BUSCAR APOYOS LEGALES Y EMOCIONALES SI SE NECESITAN: Para evitar miedo a lo económico es aconsejable buscar apoyo legal como guía para perder el miedo a irse. Y apoyo psicológico si es necesario para fortalecer las decisiones tomadas y actuar bajo este apoyo.