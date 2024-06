100 adultos mayores, de entre 65 y 90 años, ya pueden decir que hablan inglés

Con tremenda alegría les informamos que la Universidad Nacional (UNA) graduó a 100 adultos mayores (entre 65 y 90 años) de los talleres de inglés gratuitos, en los niveles I, II y III.

Ave María Alpízar Jiménez, una de las graduadas, recibió su título del primer curso de inglés. “Siempre había querido aprender inglés desde cero. En la escuela y el colegio solo tenía conocimientos básicos, pero siempre quise aprender a leer y hablar el idioma.

Los 100 adultos mayores se graduaron en inglés con los talleres de la UNA y sin pagar un cinco. (Cortesía)

“Gracias a los estudiantes de la UNA, ahora creo que pronto estaré hablando y entendiendo más el inglés”, dijo y al mismo tiempo destacó la importancia de estos programas en la realización de sueños personales y en el empoderamiento de los adultos mayores.

Javier Frutos Jiménez, otro de los graduados, agradeció el papel de su hija en su decisión de unirse a los talleres. “Mi hija me preguntó si quería estudiar inglés, y le respondí que sí. Siempre me ha gustado el idioma y hoy me gradúo del primer nivel. Esto es solo el comienzo, tengo la meta de seguir adelante”, comentó.

Los cursos los imparten estudiantes de segundo año del bachillerato en la Enseñanza del Inglés de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), y dan una oportunidad de aprendizaje y crecimiento a una población muchas veces olvidada en programas educativos.

Los mayores de 65 años interesados en participar en estos talleres pueden comunicarse a los números telefónicos 2277-3368 o 2277-3936. (Cortesía)

Los únicos requisitos son saber leer y escribir. Estos talleres son gratuitos, lo cual reafirma el compromiso de la UNA con la accesibilidad y la inclusión educativa.