1.732 educadores todavía esperan el pago del monto del costo de la vida

Más de 1.000 trabajadores de la educación denuncian que no han recibido el pago correspondiente al costo de la vida. Foto ilustrativa / Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los sindicatos de la educación denuncian que un total de 1.732 trabajadores no han recibido a la fecha el pago del monto correspondiente al costo de la vida.

Según informó APSE, el Ministerio de Educación procedió con el pago a 75 mil funcionarios, pero 1.732 trabajadores están en análisis por aparente falta de pago, mientras siguen pendientes de revisión 9.542 casos que aducen que el pago recibido fue incorrecto.

Estos datos se conocieron en la Junta Paritaria de la III Convención colectiva del sector educación que se llevó a cabo el martes anterior.

“Se explicó, de parte del MEP, cómo está procediendo la Dirección de Talento Humano del MEP con los nombramientos en propiedad de funcionarios interinos, según el transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público. La primera población son los que no requieren hacer pruebas de idoneidad, que corresponde a 5.300. De ese total, se ha ejecutado el nombramiento a 228.

“La segunda población es el sector que no ha hecho ninguna clase de pruebas de cerca de 600 personas. El tercer grupo son 1.600 personas que deben realizar pruebas, las cuales apenas se están diseñando porque el MEP no dispone de este instrumento, por lo que el ministerio estima que este tercer grupo no se nombrará en propiedad este año”, informó el gremio.