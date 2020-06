“Cuando desperté ya no tenía los pies, pero los sentía. Me dicen que se llama la sensación del pie fantasma. Mi hermana fue quien me quitó la sábana para que me viera por primera vez sin piernas. No me dio depresión ni nada, al contrario, le puse de inmediato diversión al asunto y así me he mantenido hasta hoy, alegre y sin dejarme vencer”.