Buenas condiciones planetarias para el 2020, sin que esto tampoco implique que no tiene otras inarmónicas; pero el balance general es positivo. Tironeado por el planeta Urano (ruptura con el pasado, creatividad, abrupto con el estatus, atrevimiento, intuición de lo que se necesita, etc., son algunos contenidos de Urano) no me cabe duda que hará casa aparte del PLN. Tampoco esto indica que sus viejos demonios que lo han perseguido por años desaparecen, pero estará en mejores condiciones para enfrentarlos si llega a comprender la promesa de Urano.