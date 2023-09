239 nuevos doctores demandan al Colegio de Médicos por examen de incorporación que perdieron

El examen de incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha provocado un problemón ya que los 239 nuevos graduados en Medicina que no ganaron ese examen ya llevaron ante los tribunales al Colegio de Médicos.

El consultorio jurídico Legalex es el que está llevando la causa de los 239 nuevos doctores y nos confirmaron que ya presentaron ante el juzgado Contencioso Administrativo una Medida Cautelar Provisionalísima contra el Colegio de Médicos.

A finales de agosto pasado 323 nuevos doctores hicieron el examen de incorporación al Colegio de Médicos, solo 84 lo ganaron. (Alonso_Tenorio)

¿Cuál es el reclamo de los 239 nuevos doctores? Nos explica la vocera de Legalex, Stephanie Portuguéz, que el Colegio de Médicos, una vez entregó los resultados a cada doctor que hizo la prueba, le da tres días para que presenten alguna apelación, sin embargo, no les dan el examen.

“¿Cómo puede ser posible que den tres días para apelar y no les den el examen a cada doctor que hizo el examen? ¿Cómo va a saber cada doctor qué debe apelar si no puede revisar el examen? Eso no puede ser por eso se presentó la Medida Cautelar”, respondió Portuguéz.

El juzgado Contencioso Administrativo ya se manifestó desde el pasado miércoles 6 de setiembre, le dijo al Colegio de Médicos que tiene que darles el examen a los nuevos doctores para que lo revisen y puedan presentar las apelaciones que consideren.

“Estamos a viernes 8 de setiembre y el Colegio de Médicos no les ha dado el examen a los doctores. Se supone que los tres días para presentar alguna apelación vencen justo este viernes 8 de setiembre, eso no puede ser, el Colegio de Médicos está dejando en un total estado de indefensión a esos 239 doctores”, asegura la vocera de Legalex.

“Hay un problema profundo con ese examen y es que está mal redactado, mal hecho y con imágenes que casi no se veían. Justo para eso también se ocupa el examen para analizar si estuvo bien ejecutado o no.

“Aquí no hablamos de un examen para evaluar la calidad de los médicos sino de un mero negocio del Colegio de Médicos. A cada doctor que hizo el examen le cobraron 130 mil colones, eso significa que el Colegio recibió casi 42 millones de colones por los 323 que hicieron la prueba el pasado mes de agosto”, advierte Portuguéz.

Los 239 nuevos doctores que no ganaron el examen del Colegio de Médicos no han recibido el examen que hicieron para ver si apelan o no. (JORGE CASTILLO)

La vocera sigue hablando de millones ingresados al Colegio de Médicos porque para el mes de enero se vuelve a hacer el examen de incorporación en el cual estarán los 239 que no lo ganaron y los que se gradúen hasta fin de año. Solo de los 239 el Colegio recibirá otros 31 millones de colones.

“Si el Colegio de Médicos estuviera interesado realmente en el bienestar del costarricense les habría hecho el examen a todos los doctores del país, incluso a los que están ya trabajando.

“Además, para qué un examen de incorporación si los estudiantes de medicina ya hacen un examen internacional (conocido como IFOM), que también deben pagar, para poder hacer el internado. Hablamos de examen sobre examen”, advierte la vocera de Legalex.

La bronca seguirá porque los 239 nuevos doctores, también de la mano con Legalex, presentaron un salacuartazo contra el examen de incorporación al Colegio de Médicos.

Le consultamos al Colegio de Médicos sobre estas acciones que presentaron los 239 nuevos doctores, nos dijeron que están analizando la situación y pronto darán su posición.