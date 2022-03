34 mujeres de Alajuela presentan marca nueva de un café apreciadísimo en el exterior

De las faldas del volcán Poás y de los alrededores de Grecia son las 34 caficultoras que unieron sus fuerzas para cultivar café con calidad de exportación que a partir de este mes ya se puede consumir en el país.

Este 8 de marzo ellas presentaron, de la mano de Coopevictoria, su marca para el mercado nacional: se llama Café Esencia de Mujer.

El café se podrá encontrar en los supermercados de Grecia, Poás, Alajuela, zona norte y en las oficinas centrales de Coopevictoria y Cafetería Victoria.

“Este proyecto con enfoque social es una ventana de crecimiento para aquellas mujeres que deseen mostrarle al mundo la esencia de su mano en la producción de café nacional”, dijo Oscar Zúñiga, gerente de Coopevictoria.

Las caficultoras y asociadas a la cooperativa griega no solo reciben el dinero por la venta directa del grano, Coopevictoria también les entrega un porcentaje sobre las ganancias recibidas por el café exportado y el 10% de las ventas nacionales. Además, un 5% más se destina a obras sociales de zonas como Grecia y Poás.

Si desea adquirir el café directamente puede llamar al teléfono 2105 9422 o escribir al WhatsApp 8982 4516. O bien realizar el pedido a través del Facebook de Coopevictoria.

Doña Lisbeth Bolaños es una de las 34 cafetaleras de Alajuela que lanzaron Café Esencia de Mujer.

Sueño cumplido

Doña Lisbeth Bolaños Bolaños, de Santa Bárbara de Grecia (mejor conocido como La Arena), es una de las 34 caficultoras y está orgullosa y feliz por la nueva marca.

“Hace cinco años cuando mi papá (Alberto Bolaños Oviedo) falleció me tocó meterme, sí o sí, con la cosecha porque no iba a dejar que se perdiera. Siempre ayudé a papá en las tres hectáreas que tenemos, por eso no me costó enamorarme del cafetal, de cultivar, cuidar, chinear y cosechar café”, cuenta.

La marca es Café Esencia de Mujer

“El café que yo produzco lleva mucho amor de mi familia, yo le hablo al cafetal, a las matas y ellas me hablan, me dicen cuánto abono ocupan, si les falta calcio, vitaminas, si hay algo que las está afectando. Producir un café con calidad de exportación es un sueño que teníamos. Esas son las cosas que uno ya viejito les cuenta a los nietos con mucho orgullo, sé que al país le va a gustar”, asegura doña Lisbeth.

