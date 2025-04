A Álvaro Ramos lo acompañó esta mañana una figura que Jafet Soto no puede ver ni en pintura

Álvaro Ramos inició su campaña entre promesas y gratitud. (José Cordero/José Cordero)

Álvaro Ramos, precandidato del partido Liberación Nacional, comenzó a calentar motores de cara a las elecciones internas de este domingo 6 de abril.

La jornada de don Álvaro inició un poco fría con un desayuno en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, acompañado de su padre, Álvaro Ramos, y Vicky Ross, expresidenta de la UNAFUT a la que Jafet Soto le pasó haciendo la vida de cuadritos.

Vestido con camisa blanca y pantalones beige, el color verde no se asoma por ningún lado, únicamente en las mesas de desayuno.

Tras el aperitivo, don Álvaro dio un pequeño discurso en el que agradeció la campaña electoral que lo trajo hasta el día de hoy.

“La gente tiene anhelo, pero también frustraciones y ahí es donde sienten que la política no les resuelve sus problemas, pero, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza”, comenzó diciendo Ramos.

Vicky Ross, expresidenta de la UNAFUT, llegó a acompañar a Álvaro Ramos. (José Cordero/José Cordero)

Sumado a eso, don Álvaro no se anduvo con rodeos y reconoció que el país no está bien en temas educativos, políticos y hasta económicos.

Incluso, le lanzó un pequeño dardo a Rodrigo Chaves, asegurando que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo identificando los problemas que aquejan a los ticos, pero que se han aprovechado de ellos.

Una pregunta que resonó en la conferencia de prensa fue: “¿Cómo luchar con el chavismo?”.

Álvaro Ramos llegó con camisa blanca y pantalones khaki, sin nada verde. (José Cordero/José Cordero)

Y si bien se mostró preocupado por el rumbo que ha tomado el país, aseguró: “No sé cuál es el partido, no sé quién es el candidato. Hay una fantasma con el que tengo que luchar del cual no vale la pena hablar hasta que se materialice, pero tenemos que luchar contra esta tendencia autoritaria, que hoy se hace llamar chavismo, luchar contra la erosión de nuestros valores democráticos”.

Ahora, don Álvaro irá a emitir su voto a la escuela Juan 23, en San Antonio de Escazú, antes de pasar a hacer una serie de visitas a centros educativos y entrevista con otros medios.

Nos acercamos a su padre, Álvaro Ramos, para preguntarle cómo vive este día, pero nos dijo que hoy toda la atención le pertenece a su hijo y que no quiere robarle el estrellato.

Ramos hijo se enfrenta en estas elecciones a Gilberth Jiménez, Carolina Delgado y Marvin Taylor. Las meses receptoras de votos ya están abiertas y cierran a las 6 p. m.

Ahora, independientemente de los resultados, aunque tiene la plena confianza de que va a ganar, aseguró que de no hacerlo, le daría su adhesión al candidato ganador.