“Siento que si no tuviera en este momento la responsabilidad de ser diputado, me costaría mucho más llevar el dolor. No le voy a mentir, hay días en los que me despierto y se me vienen las lágrimas y sé que eso también es bueno, porque lo ayuda a uno a sacar el dolor, pero ya luego agarro la agenda y me enfoco en mi trabajo y eso me entretiene todo el día, cuando llego en la noche a la casa me pongo a descansar y ahí voy”, expresó Castillo.