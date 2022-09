¡A don Jorge no le alcanzaron los 600 faroles!

Les tenemos una muy buena noticia. A don Jorge Chaves Lobo, quien tiene 78 años y es vecino de La Esperanza de Heredia, se le acabaron el pasado sábado 10 de setiembre los 600 faroles que hizo.

Nos comenta este pulseador que casi le llegaron a comprar sus faroles de todo el país. Fue una venta loca y la gente hasta hizo fila para llevarse de dos en dos, de tres en tres, las obras de arte que él hizo.

Don Jorge ya está pensando en los faroles modelo 2023. (Cortesía)

“¡Fue algo de locos! En pequeños detalles como estos se da uno cuenta de la fuerza que tiene un periódico. Una vez que en La Teja publicaron mi historia, la gente comenzó a llegar y la gran mayoría me decía que me había visto en La Teja y que yo tenía que venderles un farol. Estoy súper agradecido con ustedes”, comenta el farolero.

Hubo casos que a don Jorge le llamaron la atención como los amigos de la Llantera los Changos de Cartago, quienes llegaron hasta Heredia y compraron sus faroles: un carrito parecido a los de madera de antes y una patrulla. “¡Hasta me pidieron que les autografiara los faroles! Eso me alegró demasiado, es un gesto muy lindo”, reconoció don Jorge.

También, según relató la hija de don Jorge, Pilar Chaves, llegó una muchacha preciosa por fuera y por dentro desde el Valle de la Estrella, quien aprovechó que andaba paseando en Heredia y se fue a comprar un farolito.

Los faroles de don Jorge son hecho con materiales 100% reciclados. (Cortesía)

“Vivimos algo muy lindo, los agricultores que desde Heredia van para la Feria del Agricultor en otras zonas del país, pasaban a comprar de una vez sus faroles. Como dijo papi, fue de locos, en verdad que papi y yo no dábamos abasto con la venta, fue tanto que mamá (doña Norma Chaves) tuvo que ponerle bonito a la venta”, explicó la hija.

“Como ustedes nos hicieron el favor de poner el teléfono en la nota que hicieron, pues no paraba de timbrar el teléfono, gente de Guanacaste, de Puntarenas, de Alajuela, por supuesto de San José, nos llamó para que les apartáramos sus faroles, que por favor no se los vendieran”.

“Estamos demasiado agradecidos. Mi mamá dijo una frase muy linda que me quedó en el corazón. ‘esto es vida para nosotros que somos adultos mayores’. Nos la dijo cuando veía tantísima gente llegando a comprar lo que papi hizo con sus manos. Gracias profundas a todo el país porque papi está como un carajillo de 15 años de contento”, reconoce Pilar.

Vean los faroles que se llevaron los amigos de la Llantera Los Changos, iban hasta autografiados. (Cortesía)

Y no es paja lo que dice la hija, don Jorge de una vez nos dijo con mucho orgullo: “El país compró mis faroles y eso me tiene muy contento, que a uno le quieran lo que hace da mucha alegría y desde ya estoy pensando en los faroles del otro año. ¡Qué va! Para el 2023 voy a tener que hacer 700 faroles en lugar de 600, no ve que no alcanzaron”.

La historia de don Jorge la publicamos el pasado el pasado 2 de setiembre, ese día les contamos que este empunchado adulto mayor tiene 10 años de hacer faroles para vender.

Comenzó con dos diseños y así vendió unos 30. Le fue bien y se animó al año siguiente a hacer 50, después 100, 200, 300 y este 2022 alistó 600 faroles que ya están esperando las manos de los estudiantes que los lleven a desfilar.

Las escuelitas fueron de las primeras que se fueron. (Cortesía)

“Ya yo los hice, ahora nada más falta que se vendan. Arranco los faroles desde enero, es un proceso que me lleva varios meses, porque se necesita mucho cartón (recoge como unas 20 bolsas jardineras de cartón), porque son faroles hechos con material 100% reciclado”, nos dijo don Jorge ese día.