A Eli Feinzaig lo agarraron “copiando” y le quitaron el forro

En medio del debate presidencial de radio Monumental, este 1 de febrero, al candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, lo agarraron “copiando” y le jalaron el aire.

Siete candidatos presidenciales, los que lideran las encuestas, se reunieron en la Universidad Latina en San Pedro de Montes de Oca. El formato del debate fue muy dinámico, las dos horas que duró fueron bien movidas, no hubo tiempo para bostezar.

Los moderadores fueron los periodistas Febe Cruz y Paul Ulloa, ambos de Monumental y quienes hicieron un buen trabajo.

Forro. Momento justo en que Elí entrega el forro (celular) que le pescaron en el debate. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La cosa es que en un momento, Paul Ulloa tuvo que sacar el chilillo al detectar que pasaba algo inesperado.

En reuniones previas para coordinar el debate, los de Monumental fueron muy claros en que nada de celulares o tabletas; naturalmente podían tener papeles.

Ulloa, quien tenía el radar bien encendido, pescó a Eli Feinzaig utilizando un celular y rapidito le sacó tarjeta roja. El periodista frenó momentáneamente el debate, recordó las reglas y el candidato tuvo que darle el celu a alguien de su partido.

“Yo fui invitado a última hora, por eso no estuve en las reuniones en las que se habló de que no se podía usar celular. Nadie me dijo nada. Por supuesto que, si lo hubiese sabido, jamás lo habría sacado”, aseguró Feinzaig al final del debate.

“Nosotros nos reunimos con todos los partidos, incluso con el de Eli, para dejar claras las reglas del juego. La cancha se marcó bien y todos estuvieron de acuerdo, incluso, pese a que Eli fue el último, hubo reunión con su gente y se le advirtió que nada de celulares ni tabletas, no entiendo por qué no le dijeron como él dice”, comentó Paul Ulloa.

No había terminado el debate y ya el video de Eli regañado y entregando el forro, se había vuelto viral.

Diferente. Radio Monumental organizó un movido, alegre y diferente debate, las dos horas se pasaron voladas de lo entretenido. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Estuvieron en la U Latina: José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN); Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC) y Eli Feinzaig, del Liberal Progresista.