A familiar de diputado le hacen secuestro virtual y legislador explota: “Nos está llevando puta en este país”

Pocas veces en el Plenario Legislativo los diputados le habían puesto tanta atención a un compañero cuando habla como lo hicieron este lunes con el legislador Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista.

El liberal usó su tiempo de control político para contar una historia de horror que vivió este domingo 21 de enero y que pone en evidencia la crisis de inseguridad que hay en el país.

El diputado Luis Diego Vargas narró los momentos de horror que vivió. Foto: Asamblea Legislativa. (Jorge Navarro para La Nación)

“Les voy a contar una historia que no es de Netflix, ni de HBO, la viví ayer con la familia... ayer a las 11 de la mañana me llamó una familiar cercana y me dijo que la acaban de llamar para decirle que el esposo estaba en Guanacaste (aparentemente secuestrado)”, con esas palabras arrancó el diputado el doloroso relato y ya para ese momento todos los demás legisladores estaban enfocados en lo que él estaba diciendo, nadie se movía.

“Venía manejando por el aeropuerto y me llamó un tipo con acento mexicano y me dijo que era del cártel de Jalisco Nueva Generación y que tenía a equis persona (su familiar) y me dice: ‘le voy a disparar en la sien en este instante’, yo casi me salgo de la carretera, casi me muero, no voy a llorar hoy porque ya lloré bastante, y el siguiente mensaje me lo mandan a mí y a otras personas de la familia, empiezan a decir: ‘hijo de su puta madre, se va a arrepentir por avaro y no pagar’.

“Le dije, no hablo con usted, necesito una señal de vida, pregúnteme cómo me salió esto: no sé... Nos está llevando puta en este país con el tema de la seguridad y ayer (domingo) yo, por dicha y no sé por qué pasó, me sentí con fuerza para ser, del nivel familiar, el que representó la negociación con estos hijos de puta”, manifestó.

La policía dio atención inmediata al suceso y por dicha todo salió bien. Foto: Archivo. (Edgar Chinchilla, corresponsal)

Secuestro virtual

El legislador dijo que se puso en contacto con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien fue su guía en todo el proceso que vivió.

Además, contó que Zúñiga le comentó que este tipo de situaciones se empezaron a dar hace unos días y han escalando un montón, se les llama secuestros virtuales, ya que los estafadores nunca están con las víctimas, es más, en este caso se determinó que la llamada se hizo desde méxico.

Según se supo, en el caso del familiar del diputado, a él lo citaron a una propiedad en Guanacaste para hacer un negocio, ya que es empresario, pero cuando llegó al lugar pactado lo llamó un supuesto representante de un grupo narco para decirle que no se moviera de dónde estaba porque había cruzado dos zonas de seguridad y lo estaban vigilando, que para que lo dejaran ir la familia iba tener que pagar una millonada ($200 mil, es decir, unos ¢104 millones), luego fueron bajando el monto.

Vargas presentó una denuncia ante el OIJ. Foto: Cortesía. (Cortesía Luis Diego Vargas)

Luego de la intervención del Organismo de Investigación Judicial se empezaron a hacer averiguaciones y los agentes lograron determinar que los secuestradores no estaban en lugar y que era seguro que el hombre saliera de la zona de riesgo, por dicha todo salió bien y no hubo heridos, solo un terrible susto familiar.

“Yo pasé cuatro horas recibiendo llamadas... pasa uno en un estado de estrés porque no entiende uno qué está pasando y empiezan a cobrarte y ayer en Guanacaste varias familias pagaron $5 mil (unos ¢2.600.000)”.

El diputado aprovechó la situación para hacer un llamado a sus compañeros y modificar la ley, ya que según dijo el director del OIJ, no hay legislación clara para este tipo de casos.

“Lo que se debe hacer es agravar la figura en caso de estafa porque se está haciendo creer que estás, o simulando un secuestro, se está muriendo, lo están matando a uno si no paga, que tenga un peso la ley porque si es un secuestro, están moviendo a la gente”, detalló el legislador.

“¿Qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a actuar? creo que importante la prevención, ¿cómo actuamos en estos casos? no contestar videollamadas, no dejar que nos jueguen mentalmente, porque eso es lo que hacen.

“Lo hacen por WhatsApp, entonces no tenemos acceso a los IP, ayer nos los podíamos ubicar porque no sabíamos cómo llegarle porque el contacto es por medio de una red social. Señores, se pasa un mal momento, horrible, terrible, no se lo deseo a nadie, les digo que hay que actuar compañeros”, dijo el diputado al finalizar el relato.