A Jorge Dengo, diputado que logró la rebaja del marchamo, el impuesto le subió una barbaridad

Jorge Dengo, diputado que propuso la rebaja del marchamo, hizo que muchos dueños de vehículos estén más que felices porque el impuesto les bajó un montón.

La aplicación de la disminución que hará que la platica rinda un poco más en Navidad, ha hecho que la gente se vuelque en agradecimientos ante Dengo, del Partido Liberal Progresista, ya que él fue quien propuso una rebaja que durante años pareció imposible que sucediera.

Jorge Dengo propuso la iniciativa que logró la rebaja en el marchamo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Dengo es máster en Administración de Negocios y abogado. Siempre había trabajado en el sector privado y estuvo fuera de Costa Rica más de diez años. Está casado con Carolina Campos y tiene dos hijos: Andrés, de 12 años y Ana María, de 8.

Él reconoce que llegó a su curul por pura casualidad, porque nunca quiso ser diputado, la política no es lo de él, pero ahora que llegó a la Asamblea Legislativa se está esforzando en llevar alivio a los bolsillos de los ciudadanos.

El proceso para la aprobación de la rebaja del marchamo no fue nada fácil, ya que tuvo que negociar con muchos diputados que tenían peticiones distintas.

También tuvo que enfrentar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que no daba el brazo a torcer, argumentando que no se podía rebajar tanto porque el Estado dejaría de recaudar mucha plata.

El legislador contó a La Teja que desde que inició el cobro, ha recibido muchos comentarios, la mayoría buenos, pero como en todo, siempre hay gente que reclama.

El diputado dice que ha sido una experiencia bonita recibir los agradecimientos de la gente. Foto: Rocío Sandí Z. (Cortesía de Jorge Dengo)

— Usted trabajó por la rebaja del marchamo, pero a usted no le bajó por la moción que se aprobó que excluye a diputados y otros funcionarios, ¿qué piensa sobre eso?

Esta es una de las cosas con las cuales tenemos que vivir, desgraciadamente, para poder impulsar un proyecto que es importante para todos, a mí eso no me parecía, siento que es una medida discriminatoria con con muchísima gente, pero bueno, si era necesario para hacer que el proyecto avanzara para el bien de todos, en buena hora.

— ¿Le subió mucho el marchamo con respecto al año pasado?

Me subió 700 mil colones. Me llegó un poquito más de un millón de colones. Mi carro es eléctrico, no sé si es que no me han aplicado las exoneraciones que conlleva por ser eléctrico, me imagino que así es, pero seguro me va a subir unos 300 mil o 400 mil colones.

La gente está feliz porque el aguinaldo le rendirá más. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Lo reconocen en la calle por el proyecto de ley del marchamo?

Sí, me he topado gente en el supermercado, tomando café, que me pregunta si soy yo. Ha sido una bonita experiencia, también me han escrito por redes sociales y la mayoría de los mensajes han sido muy positivos, le diría que ocho de cada diez mensajes son muy positivos, obviamente en temas de plata siempre es una cuestión de gusto del cliente, hay algunos que no están tan contentos con la rebaja, piensan que pudo haber sido más, pero bueno, esto es lo mejor que pudo salir del consenso y del acuerdo entre todas las fracciones.

A mí me hubiera gustado, personalmente, que fuera más la rebaja, como lo decía la propuesta inicial que nosotros llevábamos. Era muchísimo más agresivo, pero bueno, es un un buen paso en la dirección correcta.

— ¿Qué opina de lo que pasó el viernes?, que obligó al INS a suspender el cobro más de un día...

Uno podría aprovechar estas oportunidades, más en política, para tirarle tierra al Poder Ejecutivo y tratar de capitalizar de algo que es muy complejo. Se está implementando una nueva fórmula, que está cambiando el método en el cual se le cobra el impuesto a más de un millón cuatrocientos mil vehículos, creo que es el número. Este gobierno, hay que aceptarlo, heredó una base de datos muy rústica, con muchísimos errores, o sea, no es producto de este gobierno, así que requiere mucho trabajo. Hasta en las empresas tecnológicas más grandes del mundo, cuando se dan cambios significativos en aplicaciones, tienen errores. Aquí hubo un error que se subsanó y se retomó el cobro, lo cual, yo creo que es la buena noticia para todos.

Miles de dueños de vehículos ya pagaron su marchamo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Qué otros proyectos de ley tiene en mente, que también beneficiarán a la gente?

En mi despacho tenemos tres ejes: el tema del libre mercado, el de simplificar trámites y el del costo de la vida.

En cuanto al tema del costo de la vida estamos viendo el tema de impuestos. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que en la importación de mercancías que estén sujetas al impuesto selectivo de consumo, por ejemplo, cuando se trae un bien tiene un valor aduanero y sobre ese valor aduanero se calcula el valor el impuesto selectivo de consumo. El impuesto de valor agregado (IVA) se calcula sobre el valor del impuesto selectivo de consumo, es decir, se calcula un impuesto sobre otro.

Creemos que es injusto, porque eso termina haciendo que los bienes que importamos sean mucho más caros para los consumidores, entonces sí creemos que los impuestos se deberían calcular en forma separadas sobre el valor aduanero, por eso estamos pensando en una reforma.

Al final el proyecto de rebaja del marchamo se aprobó por votación unánime en el Congreso. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Gran acierto

El politólogo Gustavo Araya explica porqué el proyecto de la rebaja del marchamo ha tenido tanta relevancia; no es un logro cualquiera.

“La rebaja del marchamo cae en un buen momento, cae en diciembre, cuando la población tiene gastos extraordinarios, en el tiempo de las celebraciones, tiempo de los regalos, porque además es cuando llega la plata del aguinaldo, entonces se puede hacer una buchaquita un poquito más grande. Además, coincide con la época en la que hacemos planes para el año siguiente: una inversión, un viaje, una compra de un artículo especial, nos pone en una perspectiva diferente.

LEA MÁS: Jorge Dengo, el legislador que propuso la esperada rebaja del marchamo, no quería ser diputado

“No hay nada que nos cause más alegría en términos económicos que el fin de año y no ha habido otro momento en el que se diera una rebaja de impuestos que sensiblemente impacte de manera importante los ingresos de los costarricenses. Cuando bajan los combustibles, por ejemplo, es una rebaja temporal, porque uno sabe que volverán a subir y se mantienen en esos ciclos. Tampoco es cierto que los pagos que se hacen por servicios públicos bajen, pero esta vez el marchamo sí bajo, es algo real.

“Creo que esto se convierte en un momento único, es una alegría para la gente que por lo menos ve algo positivo de parte de la Asamblea Legislativa, no del Gobierno, recibieron un beneficio directo”, manifestó el politólogo.