A José María Figures le resbaló la tiradera en el debate nacional

Figueres se capeó el tema de Alcatel, solo ha Greivin Moya le respondió y porque la pregunta fue muy directa.

El candidato presidencial de Liberación Nacional, José María Figueres, hizo como si la cosa no fuera con él cada vez que sus contrincantes le tiraron en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Figueres participó en la actividad junto a José María Villalta, del Frente Amplio; la candidata del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz; Rodolfo Piza, del Partido Nuestro Pueblo; Wálter Muñoz, de Integración Nacional; John Vega, del Partido de los Trabajadores y Óscar Campos, de Encuentro Nacional.

Los debates iniciaron el domingo pasado y estuvieron presentes los 25 aspirantes a las elecciones presidenciales del domingo 6 de febrero.

Una de los momentos más rudos del debate fue cuando a Figueres, su contrincante Natalia Díaz le preguntó “¿qué aprendió en todos estos años que estuvo fuera de Costa Rica?”.

“He tenido la oportunidad de trabajar con el secretario general de las Naciones Unidas, trabajar en el Grupo Felipe IV, en España, y promover la defensa y la buena salud del océano y luchar contra el cambio climático”, dijo Figueres.

La exlibertaria tuvo la oportunidad de replicarle y le dijo: “¡qué bueno, don José María!, pero le voy a recordar un aspecto que no aprendió: a dar la cara. Este país no come cuento, necesita un presidente que dé la cara”.

Natalia Díaz se le fue con los tacos de frente a Figureres.

Por otro lado, José María Villalta le tiró otra pedrada al expresidente liberacionista cuando le dijo a Díaz que él no se esconde de la justicia, al hablar del proyecto de ley para la eliminación de la inmunidad en los poderes de la República.

“Espero que pueda convencerla de la importancia de aprobar esta legislación, si no lo hacemos seguiremos teniendo casos de presidentes o expresidentes. como el señor Figueres, que se esconden para no rendir cuentas a la justicia hasta que prescriba la causa”, dijo Villalta.

Figueres no dijo ni pío hasta que le tocó responder una pregunta del candidato Greivin Moya sobre el tema de Alcatel. Moya le cuestionó por qué se negó cuatro veces a venir al país.

“Don Greivin, usted falta a la verdad, abrí cuentas bancarias y no he comparecido ante ningún juzgado”, declaró el exmandatario.