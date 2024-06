A joven la devolvieron para la casa porque “no tiene nada” y familia denuncia que ahora “se está muriendo”

Una familia de Río Naranjo de Bagaces denuncia que a uno de sus miembros, una joven de 19 años, la mandaron para la casa en varios centros de salud de la Caja porque “no tenía nada” y ahora ella está luchando por su vida por el gusano barrenador.

En estos momentos la joven --la cual nos pidieron no revelar el nombre-- lucha por su vida en cuidados intensivos del Hospital México.

Las larvas del gusasno barrenador la familia las echó en un frasquito y por más que las enseñaban en 3 centros medicos no les dieron pelota. (Cortesía)

Vanessa Rojas Murillo, hermana de la paciente, fue a quien contactamos y quien nos contó la historia de terror.

El miércoles 12 de junio la mamá de la muchachita, quien tiene parálisis cerebral por un accidente de tránsito que sufrió cuando tenía cuatro añitos, le estaba lavando los dientitos y le sacó una larva de la boca.

Inmediatamente, la mamá le enseñó la larva a su esposo y a Vanessa y ellos inmediatamente identificaron que era el gusano barrenador.

Salieron corriendo al CAIS de Cañas en donde, aseguran, nunca iniciaron el protocolo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (Caja) para este tipo de casos.

A la muchacha en el propio Hospital México le salían las larva de la boca. (Cortesía)

“Llevamos no una, sino dos larvas en un frasquito y se las enseñamos a los del CAIS de Cañas, pero nada, no logramos nada, nos dijeron que no era nada, que mi hermana lo que tenía era estomatitis y nos devolvieron a la casa. También fuimos al Hospital de Liberia y nada, lo mismo, dijeron que no era nada.

“El jueves 13 de junio tomamos la decisión de llevar a mi hermana al Hospital de Upala, en donde sí activaron el protocolo y sacaron muestras de las larvas. Nos dijeron que ellos no tenían los equipos que urgían para tratarla y el viernes 14 de junio la enviaron al Hospital México”, explica Vanessa.

Ya en el México le hicieron un TAC, fue revisada por especialistas en otorrinolaringología, pero la familia revela que ahí también les dijeron que la muchacha no tenía nada. Incluso, fue revisada por el especialista en maxilofacial y nunca le vio las larvas, por lo que decidieron devolverla a Upala.

De vuelta en el Hospital de Upala, a la muchacha le sacaron 30 larvas de gusano barrenador de la boca. Los médicos de Upala, según Vanessa, estaban indignados por lo que les pasó en el centro médico capitalino.

Explosión de impotencia

“El sábado 15 de junio volvimos al Hospital México con mi hermana y no le pusieron oxígeno ni le dieron nada por el dolor, ni le dieron antibióticos. Fue tan mal tratada mi hermana que uno de los médicos nos dijo que no importaba que ella tuviera dolor, porque como tenía parálisis cerebral, podía aguantar el dolor.

“Hablé con el jefe de guardia del Hospital México y me dijo que no me preocupara, que ahorita al rato le sacaban las cosas y ahí fue donde exploté, no soporté más, comencé a pegar gritos, a exigir atención para mi hermana y solo así llegó el oxígeno, medicamento para el dolor”, recordó Vanessa.

En esta foto de la familia las larvas del gusano barrenador caían al piso del Hospital México y nadie en el centro médico le hizo nada. (Cortesía)

Nos explica la bagaceña que cuando no habían atendido a su hermana en el México, las larvas que salían de la boca de la hermana caían al suelo y nadie hacía nada, las autoridades seguían sin activar protocolo.

“El protocolo en el Hospital México lo activaron hasta ayer (17 de junio) cuando ya mi hermana se les estaba muriendo. Imagínese que el jefe de Urgencias de Hospital México nos dijo que él no tenía conocimiento del protocolo ante la posibilidad de gusano barrenador.

“Yo le decía al personal del México que vieran las larvas en el suelo y ni viéndolas hacían nada. Mi hermana ayer por la mañana entró a sala de shock para intubarla, a eso de las dos de la tarde. La ingresaron a cirugía para quitarle las larvas y salió a eso de las 6 de la tarde.

“Mi hermana se nos estaba muriendo y en el CAI de Cañas y en el Hospital México nos dijeron que no era nada. Ahora ella lucha por su vida en Cuidados Intermedios del México”.

Vanessa dice que este 18 de junio los llamaron para que fueran de urgencia porque la muchacha se puso muy grave.

“No explicaron nada, solo que estaba grave, o sea, ella puede morir en cualquier momento. Tres centros médicos de la Caja dijeron que no era nada y ahora mi hermana se está muriendo”, advirtió Vanessa.

La muchacha está internada muy grave en el Hospital México. (Rafael Pacheco Granados)

Con las muestras de las larvas recogidas en el Hospital de Upala, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó que era el gusano barrenador.

La Teja le consultó a la Caja, desde las 8:55 a. m. de este martes, por este caso, pero todavía no nos reponden, incluso enviamos al departamento de prensa el nombre completo y la cédula de la muchacha afectada para que tuvieran más claridad de la paciente, pero seguimos esperando respuesta.