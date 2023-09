A la Virgen de Los Ángeles le están embelleciendo la casita

A la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, la están embelleciendo para que nuestra Negrita tenga una casita más linda.

Don Alberto Corrales limpia con removedor la fachada de la basílica. (Rafael Pacheco Granados)

Desde el pasado lunes 4 de setiembre arrancaron las obras que se van a extender por unos 45 días y serán solo en la parte exterior de la iglesia, según nos explicó Kenneth Vargas, el administrador de la basílica.

Kenneth Vargas, administrador de la basílica de Cartago habla sobre los arreglo que le hacen a la casa de la Negrita

Explica el administrador que no son trabajos de reestructuración o que vayan a tocar las bases de la basílica, son labores de embellecimiento y de protección de las paredes, los techos y las cúpulas, entre otros sectores.

A la basílica la dejarán bien guapa y con color nuevo. (Rafael Pacheco Granados)

“Esta primera semana es para darle una limpieza profunda a las paredes, quitarle toda la suciedad de todos los rincones, después se vienen los detalles de mantenimiento ante pequeñas grietas que provocan que el agua se filtre y se tengan goteras cuando llueve.

Javier Gómez (de rojo), Gerardo Fernández (camiseta lila) y José Rafael Arce, trabajaban en la demolición de la "pilita" que será construida con nuevo diseño y presentación. (Rafael Pacheco Granados)

“Las obras van a durar unos 45 días, dependiendo del clima y otros factores, incluso podría durar menos. También se atenderán las canoas. La pintura y los productos para impermeabilizar los puso Pinturas Sur a la cual le agradecemos toda la ayuda que nos da gracias a un convenio que logramos. La mano de obra y otros gastos sí corren por parte de nosotros, gracias a las ayudas de todos los que nos visitan”, comentó Kenneth.

Seguirá abierta

Es importante asegurarles a todos los católicos que quieran visitar a la Negrita en los próximos 45 días, que podrán hacerlo con total tranquilidad porque los trabajos no impiden que se abran las puertas. Tampoco se van a suspender los horarios de las misas y confesiones, así que por dentro de la basílica todo sigue normal.

Por el techo se metían algunas gotas y esto también se está arreglando. (Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, por los trabajos habrá zonas que se cerrarán por momentos para evitar algún accidente.

“La Negrita los está esperando con los brazos abiertos, no dejen de venir”, asegura el administrador.

Las misas, de lunes a viernes son a las 7 y 11 a.m., y 6 de la tarde; los sábados a las 11 a.m., 4 y 6 p.m.; los domingos hay misa a las 10 a.m., mediodía, 2, 4 y 6 de la tarde.

Las confesiones también se mantienen normales: lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 11 a.m., y de 3 a 5 de la tarde; los miércoles de 3 a 5 p.m.; los sábados no hay; los domingos de 9 a 11 a.m.

Los trabajos durarán al menos 45 días, eso sí, la basílica no se cierra, las misas y confesiones siguen igual. (Rafael Pacheco Granados)

La basílica tendrá un nuevo color, adelantó don Kenneth, pero todavía no se sabe cuál será porque el cura párroco, el padre Miguel Adrián Rivera Salazar, todavía analiza las opciones con la gente de Pinturas Sur.

Esta primera semana de trabajos es de limpieza profunda por fuera. (Rafael Pacheco Granados)

Pileta cerrada

Al mismo tiempo se comenzaron los trabajos en la pileta del agua bendita, la cual estará cerrada de lunes a viernes.

Ingeniero a cargo habla sobre trabajos en la basílica

El administrador asegura que van a abrir los sábados y domingos, ya que los fines de semana llega más gente a la basílica y la gran mayoría busca llevarse un poquito de agua bendita.

Nos dijeron que el cambio en la pileta será bastante grandecito y por eso tendrá un nuevo diseño que será más amigable con los feligreses.