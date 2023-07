A Luis Guillermo le dolió no terminar una obra durante su gobierno

El expresidente Luis Guillermo Solís se confesó con La Teja y contó varios detalles curiosos, entre ellos cuál es una de las principales deudas que siente que tiene con el país.

“Sí, hay cosas que uno sabe que no se pudieron hacer, cosas muy puntuales como por ejemplo la carretera que va de Puriscal a Parrita, que siempre fue una gran ilusión para mí porque creo que es un gran proyecto y que es una hermosísima posibilidad para darle acceso a la gente que vive en esa zona desde la Cangreja hasta el mar.

Solís quería sacar adelante el proyecto de una carretera entre Puriscal y Parrita. Foto: Marco Cordero

“Hay otros temas que yo hubiese querido trabajar más, por ejemplo tener muchísima más incidencia en la eliminación de la pobreza extrema.

También le consultamos qué calificación le pondría a su gobierno, pero prefirió no dar una nota.

“Eso es muy difícil de responder porque la nota conlleva un balance que, como profesor, yo siempre trataré de hacer objetivamente y en este caso yo no puedo ser objetivo porque sería actor y evaluador al mismo tiempo”.

Otra de las cosas curiosas que le preguntamos era por qué se vestía de diferentes personajes y esto fue lo que dijo.

“La acusación mayor era que yo era un payaso y me vestía de distintas cosas. Prefería usar botas que usar zapatillas, no me gustan las tenis entonces las botas que me regaló la policía eran las que siempre usaba con pantalones cargo y una camisa especial que hacía que secara el sudor rápido y un sombrero por razones obvias (se toca la cabeza calva), eso era lo que me ponía para las giras.

Luis Guillermo Solís siempre llamó la atención por los trajes que usó. Foto: Archivo. (Archivo)

“Me vacilaron y me criticaron cuando me vestí con el uniforme de comandante de Bomberos o cuando me puse alguna gorra de cuerpos policiales, lo hacía con respeto a la institucionalidad, no por andar ‘facheteando’ como dice alguna gente. El uniforme de bomberos me lo puse solamente en dos ocasiones: una para una celebración formal en el Teatro Nacional y otra en el funeral de un comandante de Bomberos veterano, me pareció que era lo correcto. Usé mucho la jacket que me dio Vigilancia Aérea, es una prenda muy emblemática, era muy cómoda y muy funcional”.

Si quiere ver la entrevista completa de Luis Guillermo Solís, ingrese aquí.