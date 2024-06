A matrimonio de Linda Vista la suerte le llegó cuando más lo necesitaba gracias a La Teja y Münkel

Doña Anabelle ayudará a su esposo gracias a promo de La Teja con Munkel (Cortesía)

Una vecina de Linda Vista de Patarrá podrá ayudar de gran manera a su esposo, gracias a que se ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (unos 101 mil colones), canjeable en cualquiera de las 43 sucursales que Ópticas Münkel tiene en el país.

Se trata de Anabelle de Los Ángeles Beita Méndez, quien ganó con la promoción del código Teja de este miércoles 12 de junio.

“Me cayó muy bien gracias a Dios, porque a mi esposo lo operaron de la vista y tiene que mandarse a hacer unos anteojos. Nunca había ganado ningún premio, estoy muy feliz, al principio no le creí a la muchacha que me llamó”, explicó emocionada.

Doña Anabelle agregó que su esposo, Adalberto Salazar Azofeifa, fue operado el pasado 15 de mayo debido a unas cataratas y que justamente este jueves tuvo su última cita, pero a partir de ahora tendrá que utilizar unos anteojos diferentes, por lo que el premió les cayó en el mejor momento.

A esta pareja de Linda Vista le encanta leer La Teja y todos los días la compran y la activan.

“Siempre la compramos, me gusta ver las noticias y a mi esposo le encanta la información deportiva. Yo no trabajo, entonces me entretiene mucho, leo todo y me gusta todo”, agregó,

Ella asegura que nunca había ganado y que seguirá todos los días participando en la promoción porque ahora que le llegó la suerte espera volver a ganar en cualquier momento.