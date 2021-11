A mediados de noviembre estará lista app para leer códigos QR de vacunación anticovid

A mediados de noviembre estará disponible la app que permitirá a los comercios verificar si los clientes están vacunados contra el covid-19.

El Gobierno anunció este martes que la herramienta pasó con éxito las primeras pruebas de uso y seguridad, por lo que se enviará a las tiendas de Huawei, Apple y Google para que inicie su proceso de revisión y publicación.

A partir del 8 de enero será obligatorio el uso del código QR en comercios. Foto: Cortesía Presidencia. A partir del 8 de enero será obligatorio el uso del código QR en comercios. Foto: Cortesía Presidencia.

El uso de la app será obligatorio a partir del 8 de enero, sin embargo, a partir del 1 de diciembre se llevará a cabo un proceso de transición en el que diferentes comercios deberán elegir si optan por el 100% del aforo solicitando el código QR, o el 50% del aforo sin solicitarlo.

La herramienta es de descarga libre, es decir, no tiene ningún costo para el comercio o las personas. Es importante mencionar que la app no requiere Internet para que funcione y no hace registro ni guarda datos de ningún tipo.

Hasta el sábado pasado 1.270.000 personas ya contaban con el código que certifica su vacunación y que podrá ser leído únicamente por la app creada para ese fin.

Si usted ya está vacunado y aún no tiene el QR puede ingresar al sitio https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/, en este programa quienes hayan recibido el PIN de ingreso podrán utilizarlo para acceder al sitio o pueden optar por la segunda opción en la que sencillamente agrega las fechas de las dos vacunas y la casa farmacéutica de la primera dosis, en su modo de autogestión.

Una vez ingresados los datos, puede imprimir el certificado, guardar la imagen o descargarlo en su dispositivo móvil.

En el siguiente enlace se puede encontrar un video tutorial en el que se demuestra el paso a paso para acceder al sistema: https://youtu.be/7DpgZNcuWVc

El formato del QR es un estándar internacional de verificación entre los países, con el que el Ministerio de Salud cumple con lo dispuesto en la Ley #8968 y su reglamento.