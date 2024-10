A mujer le dieron seis meses de vida por cáncer de mama, quedó embarazada y sucedió un milagro

Yansy Rodríguez lucha contra el cáncer desde el 2016 y en pleno tratamiento se enteró de que estaba embarazada. Cortesía.

Una mujer fue diagnosticada con un agresivo cáncer de mama y los médicos le daban seis meses de vida, pero esta valiente señora no se dejó vencer, luchó contra la enfermedad y en medio de su tratamiento quedó embarazada.

Hace dos meses y medio, Yansy Rodríguez dio a luz a su hijo Emmanuel y aunque al inicio sentía temor porque estaba tomando medicamentos, entendió que la llegada de su bebé tenía un significado muy especial para ella y su familia.

Yansy es motivadora y vive en el barrio La Inmaculada de Quepos, en Puntarenas, con su esposo Andrey y sus hijos Isaac, Victoria y ahora Emmanuel. En el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, esta porteña recordó que le detectaron el cáncer en el 2016 y desde entonces no ha dejado que este padecimiento le frene sus ganas de vivir.

“Cuando me enteré del embarazo tenía 7 semanas de gestación, el doctor se asustó porque los tratamientos pueden afectar el desarrollo del bebé, pero en mi familia somos creyentes y somos conscientes de que Dios es quien nos da la vida y que llegara a nuestras vidas un bebé como este, en estas circunstancias tiene un propósito grande.

“De inmediato me suspendieron el tratamiento, durante todo el embarazo me sometí a chequeos exhaustivos para ver el desarrollo, si había alguna malformación, pero al contrario, todo el embarazo fue muy normal. Me cuidaron mucho porque tengo 43 años y el bebé nació a las 34 semanas”, contó.

Yansy y su esposo Andrey unos meses antes de ser diagnosticada con la enfermedad. Cortesía.

LEA MÁS: La Teja se montó en la lucha contra el cáncer de mama de la mano de una bonita iniciativa

“Hay que llenarse de fuerza positiva, no dejarse llevar por los pensamientos que te quieren sabotear”. — Yansy Rodríguez, paciente con cáncer de mama.

Inusual

En la familia de Yansy no hay otras mujeres que se hayan enfermado de cáncer de seno. Cuando tenía 35 años comenzó a perder peso sin razón aparente, se sentía muy cansada y un día jugando con sus hijos mayores descubrió que tenía una pelotita en el pecho.

“Esa pelota no me dolía, no me pasaba por la mente que fuera cáncer y cuestión de una semana ya tenía el diagnóstico. A uno le enseñan que hasta después de los 40 años se debe hacer las pruebas y cuando me dieron los resultados de los diferentes exámenes uno lo que hace es asociar la palabra cáncer con la muerte, me daba miedo, pensaba en mis hijos.

“El doctor no me daba garantías de que con los tratamientos iba a sobrevivir y por el tipo de tumor que me detectaron me dijo que si no funcionaban los medicamentos, sobreviviría a lo mucho por seis meses. Me pidieron que preparara a mi familia, todo esto pasó a finales de año y fue una de las Navidades más difíciles que hemos pasado”, expresó.

La valiente porteña no se arrugó para llevar su tratamiento. Cortesía.

LEA MÁS: Sobreviviente de cáncer de mama no se arruga ante la enfermedad: “Yo me río de la vida”

Para Rodríguez, las palabras del doctor le ayudaron mucho y la hicieron ver la enfermedad de otra manera. Gracias a su mensaje decidió enfrentar la enfermedad hasta las últimas consecuencias y confesó que en ella se despertó un instinto de supervivencia.

“Mi cáncer estaba avanzado, entrando casi a la etapa 3 y el doctor me dijo que él había visto personas con muy buenos diagnósticos, pero con muy mala actitud ante la enfermedad y los había visto morir y otros, con cáncer en etapas muy avanzadas, pero con ganas de salir adelante.

“Mi cáncer era muy agresivo y se habían infiltrado a unos ganglios del brazo derecho y crecía muy rápido y por esa razón me removieron todo el seno. Tengo la piel y la costillita, fueron muchos cambios, perdí el cabello en cuestión de días y los tratamientos son muy pesados, pero luego de las sesiones de quimioterapia y radioterapia se vio que no había masas en el cuerpo y estuve con un tratamiento preventivo y ya luego lo dejé”, recordó.

Yansy tiene una hermosa familia: su esposo Andrey y sus hijos Victoria, Isaac y Emmanuel, por quienes lucha para salir adelante. Cortesía.

De nuevo

En el 2019 Yansy tuvo que retomar su tratamiento porque le volvió a aparecer el cáncer en la misma zona del cuerpo. Se sometió por segunda ocasión a quimioterapia, radioterapia y perdió el cabello.

Ese tratamiento lo suspendió cuando se enteraron de su embarazo y aún no lo ha retomado, porque le da de mamar a su bebé.

Yansy es una de las 14 mujeres que quisieron compartir su testimonio a través de una exposición de fotos que hay en el hospital Max Terán de Quepos. A través de esta muestra, esta valiente mujer quiso compartir su testimonio de fe y dar un mensaje a quienes pasan por esta enfermedad.

LEA MÁS: Sobreviviente de cáncer celebra una fecha muy especial: “Un día le pedí a Dios que me llevara”

“Hay muchas mujeres que creen que el cáncer es el final de la vida y que estos tratamientos pueden llevarte a la infertilidad, pero deseo que las mujeres tengan esperanza después de conocer mi historia.

“Mi bebé está sano y aunque nos sorprendimos por la noticia, Emmanuel llegó como una respuesta a nuestras oraciones, llegó en un momento en donde estábamos cansados del tratamiento no es fácil luchar contra el cáncer, pero todo ha salido bien”, afirmó.

Rodríguez quiso ser parte de una hermosa muestra fotográfica que hay en el hospital de Quepos. Cortesía.

Sobre la exposición, comentó que fue una trabajadora del hospital quien tuvo la idea de hacerla, porque es fotógrafa profesional. La sesión de fotos fue en su casa.

“Para mí, el ver las fotos es muy significativo, representa la culminación de un proceso que ha sido muy agotador, me causó mucha ternura el verme de esta manera con mi hijo y me siento agradecida, porque de esta manera puedo contar mi historia.

“A todas las mujeres les recomiendo que se cuiden, que cuiden su cuerpo, porque a vecces pasamos muy pendientes de todos y nos descuidamos a nosotras y a quienes enfrentan esta enfermedad les invito a tener fe, a creer en su fuerza, en que sí se puede salir adelante”, reflexionó.