Nacional

A paciente de 80 años con problemas serios de columna le dieron cita “urgente” para el 2031

Paciente de 80 años sufría un grave deterioro en columna y cadera y le fueron pasando la cita que tenía en el 2021 hasta llegar al 2031, esto hizo la Sala Constitucional

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

La Sala Constitucional le pegó un gran empujón una persona de 80 años que tiene serios problemas de columna y pese a que requería una cita urgente se la dieron para el 2031.

La Sala Cuarta recibió un recurso de amparo por este caso y lo resolvió a favor del paciente.

En el recurso se detallaba que el procedimiento de la persona adulta mayor inicialmente era para el 2021, pero la cita fue movida una y otra vez hasta dejarla para junio del 2031. Diez años después.

Manos de adultos mayores
la persona adulta mayor llevaba años en lista de espera mientras su condición física empeoraba rápidamente. (Shutterstock)

La persona afectada acudió a la Sala porque asegura que su cuerpo ya no aguanta más debido al deterioro de su salud y siente que la espera violenta su derecho a la salud.

La Sala IV: “Esperar seis años es un plazo excesivo e incompatible con la dignidad humana”

Tras revisar el expediente 25-033784-0007-CO, los magistrados confirmaron que efectivamente existía una cita para 2031 en Ortopedia del hospital San Rafael de Alajuela.

La sentencia 2025-038715 fue contundente: Las personas adultas mayores deben recibir “atención prioritaria, oportuna y en un plazo máximo de un mes”, conforme a normas internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; el Protocolo de San Salvador, y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores.

El Tribunal también advirtió que ninguna institución puede justificar retrasos alegando falta de recursos:

“La falta de recursos humanos o materiales no constituye una justificación válida para incumplir con la atención médica adecuada, especialmente tratándose de población adulta mayor”, detalló la Sala.

Ingesta, consumo de medicamentos, medicinas, pastillas, fármacos, toma de productos farmacéuticos. Adulto mayor y medicamentos
La Sala IV recordó que el Estado debe priorizar a las personas mayores, sin excusas presupuestarias. (Shutterstock)

Nueva fecha: 13 de enero de 2026

Gracias a la intervención de los magistrados, la CCSS adelantó la cita del paciente. Ahora deberá ser atendido en Ortopedia el 13 de enero de 2026, y el hospital tiene la obligación de comunicarle hora y detalles.

Además, la Sala advirtió a las autoridades que si incumplen la orden podrían enfrentar penas de tres meses a dos años de prisión.

Este recurso refleja una tendencia que no se detiene. Según datos de la Sala, los expedientes de salud han aumentado dramáticamente en la última década:

AñoExpedientes en salud
20121.745
20131.891
20142.710
20153.725
20164.865
20175.682
20186.932
20197.623
20205.912
20217.796
20228.310
202312.845
202415.300
2025 (a octubre)14.599

Los magistrados aseguran que el acceso a la salud es uno de los derechos más violentados en Costa Rica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
adulto mayorcita médica2031problemas de columna y caderaCCSSSala Constitucional
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.