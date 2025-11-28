A paciente de 80 años con problemas serios de columna le dieron cita “urgente” para el 2031

La Sala Constitucional le pegó un gran empujón una persona de 80 años que tiene serios problemas de columna y pese a que requería una cita urgente se la dieron para el 2031.
La Sala Cuarta recibió un recurso de amparo por este caso y lo resolvió a favor del paciente.
En el recurso se detallaba que el procedimiento de la persona adulta mayor inicialmente era para el 2021, pero la cita fue movida una y otra vez hasta dejarla para junio del 2031. Diez años después.
La persona afectada acudió a la Sala porque asegura que su cuerpo ya no aguanta más debido al deterioro de su salud y siente que la espera violenta su derecho a la salud.
La Sala IV: “Esperar seis años es un plazo excesivo e incompatible con la dignidad humana”
Tras revisar el expediente 25-033784-0007-CO, los magistrados confirmaron que efectivamente existía una cita para 2031 en Ortopedia del hospital San Rafael de Alajuela.
La sentencia 2025-038715 fue contundente: Las personas adultas mayores deben recibir “atención prioritaria, oportuna y en un plazo máximo de un mes”, conforme a normas internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; el Protocolo de San Salvador, y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores.
El Tribunal también advirtió que ninguna institución puede justificar retrasos alegando falta de recursos:
“La falta de recursos humanos o materiales no constituye una justificación válida para incumplir con la atención médica adecuada, especialmente tratándose de población adulta mayor”, detalló la Sala.
Nueva fecha: 13 de enero de 2026
Gracias a la intervención de los magistrados, la CCSS adelantó la cita del paciente. Ahora deberá ser atendido en Ortopedia el 13 de enero de 2026, y el hospital tiene la obligación de comunicarle hora y detalles.
Además, la Sala advirtió a las autoridades que si incumplen la orden podrían enfrentar penas de tres meses a dos años de prisión.
Este recurso refleja una tendencia que no se detiene. Según datos de la Sala, los expedientes de salud han aumentado dramáticamente en la última década:
|Año
|Expedientes en salud
|2012
|1.745
|2013
|1.891
|2014
|2.710
|2015
|3.725
|2016
|4.865
|2017
|5.682
|2018
|6.932
|2019
|7.623
|2020
|5.912
|2021
|7.796
|2022
|8.310
|2023
|12.845
|2024
|15.300
|2025 (a octubre)
|14.599
Los magistrados aseguran que el acceso a la salud es uno de los derechos más violentados en Costa Rica.