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A partir de esta fecha regirán los nuevos precios de los combustibles

Ajustes en las tarifas entrarán a regir a media noche del día en que se publican en el Diario oficial La Gaceta

Por Juan Pablo Garita Sánchez

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El Diario Oficial La Gaceta publicó las nuevas tarifas aprobadas por la ARESEP. La gasolina regular es el único producto que reporta una rebaja.
El Diario Oficial La Gaceta publicó las nuevas tarifas aprobadas por la ARESEP. La gasolina regular es el único producto que reporta una rebaja. (Canva Stocks/KCKATE de Jookiki / Fahroni)

A partir de este miércoles, los nuevos precios de los combustibles entrarán a regir a nivel nacional, luego de que los ajustes tarifarios fueran publicados en el diario oficial La Gaceta este martes.

Desde las 00:00 horas, la gasolina regular pasará de ₡719 a ₡808, sufriendo el incremento más considerable en comparación con las otras gasolinas, con un alza de ₡89.

Por su parte, la gasolina súper tendrá un aumento de ₡42, alcanzando los ₡806. En el caso del diésel, el precio también quedará en ₡808 tras sufrir un aumento de ₡23. Este monto se suma al incremento presentado en el ajuste anterior, el cual había dejado al diésel como el combustible más caro del país, puesto que ahora asumirá la gasolina regular.

Junto a los hidrocarburos, el cilindro de gas de 25 libras también experimentará un aumento de más de ₡500, lo que impactará a miles de familias al pasar a costar ₡7.721.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó anteriormente que los altos precios de los combustibles se deben a las situaciones geopolíticas en Medio Oriente y Rusia, lo que provoca constantes fluctuaciones en el precio internacional del petróleo y sus derivados.

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Juan Pablo Garita Sánchez

Juan Pablo Garita Sánchez

Periodista de Nacionales en La Teja, estudiante de periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica y fotógrafo. Primera experiencia profesional de lleno en un medio de comunicación, con experiencia en coberturas de televisión y radio a nivel nacional.