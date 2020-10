Los horarios de las Misas son: lunes a viernes a las 7:30 a.m. (a partir del Lunes 12 de Octubre) 11:00am y 6:00 pm, sábado a las 11:00 am, 4:00 pm, y 5:30 pm, Domingos 6:00 am, 7:30 am 9:00am, 10:30 am 12:00 md, 4:00 pm, y 5:30 pm, con una capacidad máxima de de 125 personas, para reservar su espacio solo debe ingresar a la página https://aplix.app/Basilica/basilica/ y realizar el procedimiento. De lunes a viernes no se necesita hacer reserva, solamente se llega al puesto de ingreso a la Basílica en la entrada principal y se realiza la inscripción y el protocolo.