A pesar de la lluvia y el frío, el ambiente se calentó en Cartago con la llegada del presidente Chaves

Justo antes de las 6 de la tarde de este 14 de febrero, a pesar de la lluvia y el frío en Cartago, el ambiente en la Plaza Mayor se comenzaba a calentar.

A pesar de la lluvia y el frío, el ambiente se comienza a Calentar en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Plaza Mayor es la que está frente a las ruinas de la antigua iglesia de Cartago, para entendernos mejor, frente a la municipalidad.

El ambiente en Cartago se comenzó a calentar entre seguidores y detractores del presidente Chaves

Alrededor de las 5 de la tarde comenzaron a llegar diferentes grupos en apoyo y rechazo a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Desde antes algunos aseguraban que el mandatario no llegaría a Cartago; sin embargo, antitos de las 6 de la tarde ya la Municipalidad de Cartago había enviado videos confirmando la presencia de Chaves y su esposa en la Vieja Metrópoli.

Hay grupos que sí apoyan a Chaves y gritan "no estás solo" y otros que no y gritan "no sean vagos". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la Plaza Mayor hay tres grupos bien definidos: los que apoyan al presidente, que gritan sin parar “no estás solo”, en total apoyo a Chaves; el segundo grupo, los que no lo apoyan y abuchean a los que sí cada vez que pueden.

Se calienta el ambiente en la Plaza Mayor de Cartago

También hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que llegaron para demostrar apoyo a Palestina y cuando quisimos hablar con ellos, dijeron que no, ninguno se animó.

La policía está presente en la Plaza Mayor de Cartago. (Ingrid Hidalgoi/Ingrid Hidalgo)

No es que a nosotros nos parece que el ambiente se calentó, qué va, la Fuerza Pública ya tuvo que meterse entre los que apoyan y no apoyan a Chaves para evitar que de los gritos y los abucheos se pase a algo más.

El presidente Chaves sí viajó a Cartago y ya saludó a las autoridades municipales. (Ingrid Hidalgoi/Ingrid Hidalgo)

Conversamos con don Mario Villalobos Arias, quien nos dijo que está en la Plaza Mayor para recordarle a Rodrigo Chaves lo que ha hecho y no ha hecho por este país.

Está convencido don Mario que en temas como la CCSS, sí hay dinero suficiente para responderle al país como se merece, lo mismo piensa de la construcción del nuevo hospital brumoso.