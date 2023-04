A puro esfuerzo y caídas nos aventuramos a subir a La Cruz de Alajuelita en su viacrucis

Para darle la bienvenida a la Semana Santa este sábado, un grupo de alrededor de 100 católicos realizaron un viacrucis hasta La Cruz de Alajuelita y aprovechamos esta oportunidad para hacer el recorrido junto con ellos,

Para lograrlo nos pusimos la 10 y tomamos el reto de subir hasta la cruz, algo que no fue tan fácil de lograr, pero cumplimos y aquí le contamos cómo nos fue.

A puro sudor, esfuerzo y caídas, nos aventuramos a subir a la cruz de Alajuelita en su viacrucis (Wilmer Madrigal Amador )

A eso de las 6:40 llegamos al punto de reunión, la capilla de Santa María en San Antonio de Alajuelita, de donde saldría el viacrucis. Cuando llegamos ya había unas 40 personas listas para hacer este recorrido llena de fe, devoción y hay que decirlo, exigencia física, pero fue hasta las 7:40 que la caminata comenzó, para esa hora ya el sol estaba picante.

Iniciamos el reto de subir, queríamos hacer trampa, el conductor del transporte que nos llevó al lugar nos quiso ayudar, pero no fue más de 200 metros porque el camino es solo para 4x4 y de los de verdad, entonces hasta ahí nos llegó la suerte, nos bajamos y empezamos a darle a ese camino que era empinado y pura trocha.

El recorrido duro alrededor de 2 horas y 30 min para llegar hasta la cruz (Wilmer Madrigal Amador )

Me sorprendió ver señoras de la tercera edad dándole a la caminata y la verdad iban sobradas, por lo que dijimos, “si ellas pueden ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y le dimos.

El padre hizo 14 estaciones durante el recorrido como parte del viacrucis, en la que la feligresía aprovechó para descansar, tomar aire y seguir pues estas estaciones duraban de 5 a 7 min.

El silencio no reinó en el camino

Fue bonito ver la fe de muchas personas a flor de piel, pues iban por todo el camino rezando el Padre Nuestro y el Ave María en altavoz, era sorprendente escucharlas todas cansadas, pero sin parar de rezar, no cabe duda que estas personas fueron por devoción.

Muchas otros iban contando anécdotas, chistes para disimular el cansancio, mientras nosotros íbamos contando los minutos para poder llegar y descansar, lo bueno fue que nadie se acalambró en el camino, ni hubo desmayados, pero por aquello hubo presencia de la Cruz Roja, que dio acompañamiento por si pasaba algún inconveniente de salud.

Fue hasta las 7:40 que la caminata comenzó ya el sol estaba, pero picante. (Wilmer Madrigal Amador )

Durante la caminata también logramos ver como familias llegaron acompañadas de los infaltables, los peluditos del hogar quienes también le dijeron que sí al reto de subir el cerro y llegar hasta la cruz, era gracioso verlos correr subiendo y teniendo más energía que nosotros.

El recorrido duró alrededor de dos horas y 30 min para llegar hasta la cruz, de donde se logra apreciar todo el GAM, es impresionante la vista desde arriba, apenas para tomarse una buena foto para ponerla de perfil en las redes sociales.

Cuando logramos llegar empezó a nublarse y a correr aire heladito, apenas para que el padre Joel Levi oficiará la eucaristía sin que el sol afectará más a los feligreses.

“Venimos a pedir por toda Costa Rica, por todas las necesidades, por todo el pueblo alajueliteño, por todo lo que vive, sufrimiento, luchas, momentos de dificultades, familias destruidas, entonces venimos con esa devoción a pedirle a Dios que nos ayude”, dijo el padre Levi.

Retoman caminata tras pandemia

Según el religioso, en este 2023 están nuevamente abriendo la posibilidad de hacer esta caminata después de la pandemia por el covid-19.

“Culminando aquí en la pura cumbre de la cruz de Alajuelita viendo toda la hermosura de la meseta central porque es uno de los cerros en el que se contempla todo San José”, expresó el cura.

Cuando logramos llegar empezó a nublarse y a correr aire heladito apenas para que el padre Joel Levi oficiara la eucaristía (Wilmer Madrigal Amador )

El padre Levi aprovechó la oportunidad de invitar a todo el pueblo creyente a participar en las diversas actividades de Semana Santa que iniciaron este sábado con el recorrido de este viacrucis.

“Las personas que quieran buscar el sacramento de la confesión vamos estar lunes, martes y miércoles confesando desde la mañana y en la tarde también, además de las eucaristías que vamos a tener”.

Esta experiencia fue increíble, solo que la bajada del cerro fue más complicada, a tal grado que casi salimos rodando luego caernos dos veces, no se imaginan la breteada que me tengo que pegar para lavar la ropa que lleve porque si algo no faltó fue polvo, sudor y sol.