A Rodrigo Chaves le preguntaron si va a renunciar a su inmunidad y esto respondió

A Rodrigo Chaves, presidente de la República, le preguntaron que si iba a renunciar a su inmunidad por la acusación que abrió la Fiscalía en su contra por el caso BCIE y dijo que no iba a decir si lo iba a hacer o no.

Chaves argumentó eso este miércoles durante la conferencia de prensa que se realiza desde Atenas, en Alajuela, y agregó que no va a decir su decisión porque sería una mala estrategia de su parte porque --asegura-- está peleando contra grupos muy poderosos.

Además, el mandatario le bajó el piso a la acusación que hizo Carlo Díaz.

Rodrigo Chaves no se guardó nada y le dijo hasta de qué se va a morir al fiscal general, Carlo Díaz. (Rafael Pacheco)

A modo de resumen, Chaves y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, fueron acusados por el delito de concusión por, en apariencia, obligar al productor audiovisual, Christian Bulgarelli, a darle un dinero a Francisco “Choreco” Cruz, amigo y asesor de campaña electoral de Chaves.

Al parecer, Casa Presidencia quería usar los $405.800 (¢206.918.550) donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar servicios de comunicación.

Supuestamente, entre Choreco y Bulgarelli armaron el contrato, que al final se licitó de manera pública y terminó en manos de Bulgarelli y su productora, RMC La Productora S.A.

Pero, antes, según cree la Fiscalía, Bulgarelli tenía que darle $32.000 (¢16.349.120) a Choreco, dinero que se usó para pagar el enganche de una casa.

Filibusteros

Durante su discurso, el presidente catalogó las investigaciones en su contra como mentiras, amenazas y ser un intento de mantenerlo callado.

Incluso, se comparó con Juan Rafael Mora Porras, a quien llamó el mejor presidente de la historia, diciendo que ambos han tenido que luchar para “no ser inquilinos en nuestra casa”.

“Los filibusteros que han gobernado la patria por los últimos 75 años, no sé si quieren fusilarme, pero quieren callarme, amordasarme y, tal vez que aparezca ese francotirador que llamó la hija del magistrado", dijo.

Manifestantes tomaron la plazoleta de los Tribunales de Justicia para exigir la renuncia de Carlo Díaz. Fotos: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Esos que me quieren ver preso, que me amenzan, que quieren callarme, ¿saben qué? Aquí sobran hormonas. A los que ensucian nuestro poder legislativo, lo saludo Rodrigo Arias Sánchez, a los funcionarios del Poder Judicial, al OIJ, les digo: la mayoría de ustedes son gente decente, pero el pescado está podrido de la cabeza en corrupción”.

Sumado a eso, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un par de palabras al fiscal general, a quien lo trató de indigno y matón

“Carlo Díaz, tan desagrable que es, tan indigno que es, su culpa es obedecer de manera corrupta y cobarde los desingnios de la mafia profundo que traspasa de los partidos políticos a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.

“Carlo, usted es un títere matón de barrio, de ahí no pasa. El problema no es Carlo, él es el síntoma

“¿Creen ellos que van a poder callar a este gobierno con la amenza de que van a hacerle lo mismo que a Juanito Mora? Se jodieron, tienen mi palabra, aquí yo no aflojo hasta el último día, filibusteros vengan, los estoy esperando, no me escondo”, sentenció.

Eso sí, en ningún momento de su discurso dió a entender si estaría dispuesto o no a renunciar a su inmundiad, para que las autoridades lo puedan investigar.