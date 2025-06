A soldador le urge una cita en ortopedia y no va a creer para qué año se la dieron

Guillermo Mejías Álvarez es un soldador de 29 años, vecino de Aguas Zarcas de San Carlos, quien hace unos días se llevó un colerón épico y todavía se siente indignado.

Él fue operado hace años de la cadera izquierda y le pusieron una especie de tornillo en la cabeza del fémur. Durante años estuvo puras tejas, pero hace dos meses empezó a sentir un dolor intenso en el lugar de la operación.

Guillermo Mejías está indignado porque debe esperar 19 para una cita en ortopedia. (Cortesía)

En un principio creyó que era cuestión de la Luna y no le dio mucha importancia, pero como el dolor no se le quitó, mejor sacó cita en el Ebáis.

“Le conté a la doctora que me dolía mucho la cadera y me mandó ibuprofeno. Le dije que si me podía mandar unas placas, pero me dijo que era mejor esperar a ver si los medicamentos hacían efecto.

“Las pastillas no me hicieron nada, entonces hice el esfuerzo de pagar a hacerme unas placas por privado y volví a sacar cita en el Ebáis para llevar las placas”, contó el paciente.

Ya con las radiografías en mano, la doctora vio que había un desgaste en la cadera y le dijo al joven que lo mejor es que lo viera un ortopedista, así que lo remitió al hospital San Carlos.

El paga el seguro puntualmente, pero no recibe la atención que necesita. (Cortesía)

“Me fui con la referencia que decía ‘prioritaria’ para el hospital y me dieron cita para el viernes 8 de julio del 2044. Me dijeron que había como cuatro mil personas antes que yo. No lo podía creer, sentí un colerón, pero mejor me quedé callado, agarré el papel y me fui.

“¿Cómo es posible que uno pague el seguro todos los meses y cuando necesita una cita urgente, se la den para dentro de 19 años? Eso es una burla para los asegurados".

A Guillermo le dijeron en el hospital que existía la posibilidad de que si se liberaba algún campo lo llamaran para adelantarle la cita, pero que no le aseguraban nada.

El dolor lo acompaña día y noche

El soldador dice que el dolor se ha intensificado y ya es permanente, le preocupa lo que le pueda estar pasando.

“Tomé la decisión de hacer un esfuerzo y sacar casi 70 mil colones e ir a cita por privado, con un especialista, porque no puedo seguir así”, expresó.

En el hospital San Carlos hay faltante de ortopedistas. (Archivo)

El hermano de Guillermo, Rafael Mejías, se siente muy molesto por lo que le está pasando al joven.

“Cuando me di cuenta de que le habían dado la cita para el 2044, lo que me dio fue cólera ¿cómo es posible? Mi hermano es operado de la cadena y necesita ver qué es lo que le está pasando.

“La situación no está para estar pagando médicos privados, menos cuando uno paga un seguro que se supone es para usar en estos casos, es una falta de respeto para los trabajadores”, dijo indignado Rafael.

Director del hospital San Carlos da explicación

Luego de conocer el caso de Guillermo Mejías, nos dimos a la tarea de averiguar por qué le dieron una cita en Ortopedia hasta para el 2044.

En La Teja conversamos con Édgar Carrillo, director del hospital San Carlos, y nos dijo que lamentablemente la realidad que vive el centro médico hace que las listas de espera en ortopedias sean así de terribles.

Edgar Carrillo explicó la situación que vive el hospital San Carlos. (Archivo)

Él detalló que las causas de esas listas de espera tan enormes en Ortopedia son varias: la primera es que la cantidad de accidentes de tránsito que se dan en la zona es enorme y por día pueden entrar al hospital hasta ocho personas que necesitan una cirugía.

En segundo lugar, la falta de especialistas, ya que hace un tiempo habría cinco ortopedistas y ahora solo hay dos. Por último, las enormes listas de espera: en Consulta Externa hay 3.448 pacientes esperando por un ortopedista y otras 518 ya fueron revisadas y están a la espera de una cirugía.

Carrillo dijo que este miércoles estuvo en reuniones buscando soluciones para el tema y puntualizó tres acciones que quieren implementar.

La primera es que la Caja Costarricense de Seguro Social les dé más plazas de especialistas. Como segundo punto, dijo que sería bueno que se permita contratar especialistas de otros países para solventar la crisis.

Además, están en conversaciones para ver si logran llevar a algún hospital capitalino varios de los pacientes que están internados en este momento a la espera de una cirugía de Ortopedia. También están pidiendo que ese mismo equipo viaje al hospital San Carlos el fin de semana para hacer más operaciones.