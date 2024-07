A tibaseña la suerte le volvió en el momento ideal con promo de La Teja y Ópticas Münkel

Ganadora del código Teja es una manuda de corazón (Cortesía)

Una manuda de corazón fue la gran afortunada de llevarse una tarjeta de regalo con 200 dólares (un poco más de 101 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Elka Jiménez Rojas, de 65 años, a quien el premio, este miércoles 24 de julio, le cayó en el mejor momento para salir de un apuro.

“El premio me cayó de maravilla. Ya lo he ganado tres veces, hace dos años me hice los anteojos que ando y ahora lo voy a usar para cambiarlos. Yo uso lentes fijos y a penas para cambiarlos”, contó.

Ella agregó que es muy fiebre de leer La Teja, no le puede faltar, siempre la compra y su hija le hace el favor de activarla.

Doña Elka contó que su sección favorita es Deportes, porque, pese a que vive en Jardines de Tibás, es una fiel aficionada a la Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo lo leo todo, me gustan más los deportes por la Liga, pero también los sucesos, sobre todo los domingos, que es una historia vieja, el Novelón, pero todo me gusta mucho”.

Esta ama de casa aseguró que ahora que es pensionada pasa el tiempo con las labores de su casa, cuidando a su pequeña nieta y, por supuesto, leyendo y activando La Teja, lo último no va a cambiar, a pesar de que volvió a salir ganadora.