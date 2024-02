A un brumoso el premio de la promo de La Teja con Münkel le cayó como del cielo

Fernando Antonio es la primera vez que gana con promo del código Teja (Cortesía)

Don Fernando Antonio Brenes Aguilar, fue el lector con más suerte de este miércoles 21 de febrero y ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 103 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Brenes podrá cuidar sus ojos de la mejor manera gracias a que activó el código Teja y la suerte se puso de su lado.

“El premio me cayó de maravilla porque se me perdieron los lentes hace como 15 días. Entonces me voy a sacar unos lentes, esta es la primera vez que gano, desde que salió nunca había pegado y he visto que hay gente que ha pegado hasta cuatro veces”, contó.

A pesar de que no ha tenido la mejor de las suertes con todas las promociones, asegura que siempre compra La Teja porque disfruta mucho todo el contenido.

“Yo la compro porque me gusta mucho, yo todas las mañanas tengo que ver las noticias y todo, no me puede faltar. Me gustan mucho los deportes, soy aficionado al Cartaginés, aunque ya llevamos tres pérdidas seguidas, pero es que los jugadores qué va, mucha fiesta, el entrenador es bueno, pero no lo quieren”, mencionó algo molesto.

El vecino de Los Ángeles de Cartago espera que ahora que ya le llegó la suerte, no se le vaya y puede volver a ganar para seguir invirtiendo en su salud o en la de algún ser querido que necesite atención en el centro médico de Münkel.