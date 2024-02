A un vecino de Desamparados por fin le sonrió la suerte con promo de La Teja con Münkel

Don José tiene cuatro años de ser fiel seguidor de La Teja (Cortesía)

Don José Joaquín Díaz Coto fue el lector con más suerte de este jueves 08 de febrero, al ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Díaz empezó a leer La Teja desde el 2020 y, desde entonces, activa día a día el código Teja, con la fe de que la suerte le sonriera y por fin le pasó.

“Esta es la primera vez que gano, tengo un par de años de estarla pulseando y hasta ahora salí ganador gracias a Dios”, contó feliz.

El vecino de Desamparados, de San José, está contento porque podrá cambiar sus anteojos, hecho que ya le urgía por un problema de salud.

“El premio es para renovar los lentes que tengo. Yo uso lentes y ya me toca cambiarlos, es que yo soy prediabético y hace como un año me dio una crisis y tuve que ir a hacerme unos lentes, pero no me sirvieron. Como a los 22 días ya me salieron las glicemias (pruebas de nivel de glucosa en la sangre) bien y no los ocupé, pero tengo unos que me toca cambiar porque estos ya tienen bastante tiempo”, explicó.

Don José asegura que leer La Teja es parte de su día a día, le encantan los pasatiempos y siempre tiene que darles una ojeada sus tres secciones favoritas: nacionales, sucesos y deportes, porque es un fiel seguidor del Club Sport Herediano, amor que le heredó una tía.