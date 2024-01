A un vecino de Guadalupe le llegó como una bendición la promo de La Teja con Münkel

Eduardo tenía mucha fe de que le iba a llegar la suerte (Cortesía)

A Eduardo Ernesto Quirós Carvajal se le hizo realidad algo que deseaba mucho, gracias a que activó el código Teja de este domingo 28 de enero.

El vecino de Guadalupe, en San José, es un gran lector de La Teja, y la buena suerte lo hizo ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

“Me llegó a penas, esta es la segunda vez que ganó, la primera vez fue hace como un año, o un poquito más. Esa vez me hice unos anteojos y esta vez es para lo mismo, ya me toca cambiarlos, le he pedido a Dios que me ayude para cambiarlos y ahí está gracias a Él”, contó emocionado.

Él asegura que siempre que puede compra La Teja, porque le gusta estar informado, sobre todo de los deportes porque es aficionado de Liga Deportiva Alajuelense.

Don Eduardo espera seguir comprando el periódico y activando los códigos diarios, porque quiere que sus padres también se beneficien con el premio.

“Ahora lo voy a activar, pero no a nombre mío, hoy (lunes) lo activé a nombre de mi madre y de mi padre, porque ellos también necesitan lentes, entonces sería bueno que ganen”, concluyó.

Quirós ahora desea seguir ganando muchas veces más y sabe que puede donarle el premio a cualquier ser querido que necesite algún servicio del centro médico de Münkel.