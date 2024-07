A una cumpleañera le llegó regalo con promo de La Teja con Münkel

Ganadora del código Teja recibió gran regalo de cumpleaños (Cortesía)

A una fiel seguidora de La Teja, la tarjeta de regalo de 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel le llegó en el mejor momento.

Se trata de María Zamora Badilla, una fiel lectora de La Teja que esta semana estuvo de cumpleaños.

“Ya he ganado mucho con La Teja, es la cuarta vez y justo estuve de cumpleaños el lunes que pasó. Es porque yo soy suscriptora desde hace muchos años, a mí me gusta mucho todo, pero no pueden faltar ni el crucigrama ni las diferencias”, explicó emocionada.

Esta vecina de Mozotal de Guadalupe aseguró que con su premio cambiará sus anteojos, además, revela que a sus 70 años de edad está en todas de la vista, pero sí le hacen falta los anteojos para leer.

Doña María prometió que seguirá comprando y activando La Teja porque siempre le ha ido bien y encuentra la información y entretenimiento que anda buscando.

“Yo he hecho muchas cosas con los ganes de La Teja, pegué cuando daban 400 mil, tengo un colchón, muebles de la casa, anteojos, me ha ido bien. Mi hija me paga la suscripción porque sabe que me entretengo. A mí en las mañanas no me puede faltar ni La Teja ni el café”, concluyó.