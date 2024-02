A una vecina de Pavas La Teja y Münkel le dieron el mejor regalo del Día de San Valentín

Doña Elieth ha ganado mucho con promos del código Teja (Cortesía)

A una vecina de Pavas le llegó lo que tanto esperó tras activar el código Teja de este miércoles 14 de febrero.

Elieth Chavarría Hernández podrá estrenar unos anteojos gracias a que la suerte le volvió a sonreír y ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 103 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Chavarría está emocionada y agradecida porque estaba activando el código con toda la fe de que iba a ser la ganadora.

“Yo La Teja la compro prácticamente desde que salió, ya he pegado una parrillada, un juego de hieleras, un asador de carnes y una orden de compra en un almacén. A mí me operaron un ojo y me hicieron unos anteojos, pero se me quebraron, entonces estaba pensando, ‘activo el código para ver si me saco los anteojos’. Me cayó apenas”, contó emocionada.

Ella aseguró que seguirá participando en las promociones, porque leer La Teja es parte de su rutina diaria, se informa y se entretiene.

“Yo siempre lo compro, es que el ratito que yo saco para leer el periódico es como mi relax del día, me tomo un café y me siento a leer. Yo lo leo todo, hasta el horóscopo y las tiras cómicas que me hacen mucha gracia, lo que más me gusta son las tiras cómicas y las noticias”, concluyó.

Doña Elieth ya sabía que en caso de que vuelva a ganar y no lo necesite, puede donar la tarjeta de regalo a algún ser querido, si tenga que ir a algún servicio médico del centro de Münkel.