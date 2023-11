A una vecina de Pavas le llegó la Navidad con promo de La Teja con Münkel

Doña Mayra ha ganado cuatro veces con el código de La Teja (Cortesía)

Una vecina de la provincia de San José está muy feliz porque fue la gran afortunada de este viernes 24 y pudo ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Mayra Liliana Cascante Araya fue la lectora con más suerte al activar el código Teja con el que ganó un premio que la tiene muy feliz

“Ese premio llegó de maravilla; de verdad que no sé cómo agradecer porque siempre me llega cuando lo necesito, ya he ganado cuatro veces”, contó emocionada.

Cascante tiene un problema en la vista, por eso necesita anteojos y tiene mucho tiempo de no comprar gracias a su buena suerte.

“Siempre que he ganado lo he invertido en lentes, nunca he comparado, me los he ganado. Esta vez llegó apenitas, ya tenía dos años que no me los cambiaba”, mencionó.

La vecina de Pavas agregó que es muy fiel a La Teja y que para ella la clave es activar el código todos los días.

“Todos los días, cuando vamos por el desayuno, compramos La Teja, yo la leo de atrás para adelante porque me gustan mucho los deportes por Saprissa”, concluyó.

Doña Mayra espera que la suerte no se vaya y hasta le está ayudando a su esposo a activarlo para ver si se le contagia la buena fortuna y también resulta ganador de una tarjeta de regalo canjeable en cualquier área de salud de Ópticas Münkel.