A vecino de Alajuela le llegó la suerte por primera vez con La Teja y Ópticas Münkel

A un lector de La Teja por fin le llegó la suerte y salió premiado con una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 105 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Don German Mora Chaves fue el ganador de este lunes 29 de julio con la promoción de código La Teja.

Mora nos contó que nunca había pegado con nuestras promociones, pero que la suerte le llegó en el mejor momento.

“Es la primera vez que gano con La Teja, después de tantos intentos. Ahora este premio lo voy a usar para mis ojos, porque hace como un año y medio que no me reviso la vista y ya me toca, porque por la edad a uno le cuesta más”, detalló este ganador.

Para este vecino de Alajuela el premio es una bendición, ya que se ahorra buena platica.

“Es una bendición. Me ahorro bastante plata, más que soy pensionado, este tipo de premios le ayudan a uno bastante”, detalló Mora.

Este fiel lector, de 72 años, nos contó que a él todos los días le llega el periódico a la casa y que antes de sentarse a leerlo le da una ojeada, pero primero hace algo muy importante con su esposa.

“Cuando voy a recoger el periódico al garaje, le doy una ojeada, después me voy a leer la Biblia con mi esposa y después me siento a leerlo”, detalló.

Una de las cosas que más le gusta a este fiel lector de La Teja son los deportes, porque apoya al Saprissa, además de compartir el periódico con su esposa Roxana Sáenz y su yerno.

“Me gustan mucho los deportes, la política y el periódico de los domingos para ver los carros que salen. De mi parte, voy a seguir activando para jalar la suerte”, comentó.

Este vecino de Alajuela tiene 10 años de pensionado y nos confesó que aparte de que le gusta descansar en su casa, también disfruta ir a visitar a su hermana mayor, quien vive en Puntarenas, además de ayudarle a su querida esposa con los quehaceres del hogar.