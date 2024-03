A vecino de Desamparados promo de La Teja con Münkel le llegó como una bendición

Angelo podrá ayudar a su pareja gracias a promo del código Teja (Cortesía)

Un vecino de Desamparados podrá ayudar a su pareja a superar un problema de salud gracias a que ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Angelo José Bartels Camacho fue el ganador de la promo del código Teja de este domingo 17 de marzo y el premio le llegó como una bendición.

“Es la primera vez que gano; ya había participado en tres activaciones, esta es la cuarta y me cayó como una bendición, porque sí los estaba necesitando de verdad. Se lo quiero dar a mi pareja, que tiene un ojito lastimado y está necesitando unos lentes. Es una bendición y más en estos tiempos que la cosa está tan dura y unos lentes no son nada baratos”, contó.

A pesar de que no activa siempre los códigos, sí es un fiel lector de La Teja, ya que le gusta informarse y le apasiona la lectura.

“Yo compro el periódico en mi lugar de trabajo, porque me gusta informarme del día a día, leer las noticias nacionales, los deportes. Me gusta mucho leer, me encanta la lectura y es que me entretiene y me alimenta de información”, agregó Bartels.

Este vecino de Los Guidos de Desamparados asegura que seguirá participando en las promociones de La Teja, porque la suerte le puede sonreír otra vez, ya sea para su salud, o la de algún ser querido.