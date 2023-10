A vecino de Golfito le llegó la suerte gracias a promo del código La Teja con Münkel

Es la primera vez que gana don Biviano (Cortesía)

Un vecino de Golfito fue el lector afortunado de este viernes 27 de octubre al ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel por haber activado el código Teja.

Don Biviano Martínez Bermúdez contó muy ilusionado que es la primera vez que la suerte le sonríe y se pone de su lado, porque aunque tiene muchos años de ser un fiel lector de La Teja, es la primera ocasión en que resulta ganador.

“El premio me llegó de maravilla porque nunca había pegado nada. Yo soy suscriptor, entonces me llega todo el tiempo, pero nunca había pegado nada, ni en lotería tengo suerte, entonces ganar me parece maravilloso”, mencionó emocionado.

El vecino de Río Claro, aunque está en todas en salud, sabe que le puede pasar la tarjeta de regalo a otra persona, por eso piensa dárselo a uno de sus hijos.

“Yo estoy en todas y hace poco cambié los lentes y, en este momento, no necesito exámenes de nada;, tal vez, se lo dé a mi hija, pero ella no está en el país, así que cuando vuelva tal vez lo pueda cambiar ella por unos anteojos”, explicó.

LEA MÁS: Conozca mejor sus ojos para saber si ocupa atención

Martínez aseguró ser un fiel lector de La Teja; dice que siempre lo lee y aunque le gusta y disfruta de todas las secciones, los deportes son su debilidad porque es muy aficionado de Club Sport Herediano.

“A mí me gusta todo el periódico, como buen tico me fascinan los deportes, siempre la leo y después activo el código. A veces llega borroso, entonces compro otro para activarlo bien. Las noticias me gustan mucho, yo vivo solo, soy viudo, entonces así me entretengo”, agregó.

Don Biviano seguirá activando porque tiene fe de volver a ganar, a como tiene fe de que el cuadro florense elimine a la Liga Deportiva Alajuelense por la Copa Centroamericana.

“Yo creo que Saprissa va a ser campeón otra vez, nosotros estamos muy bien, pero solo para bajarle los humos a la Liga, nos falta un buen delantero”.

Al final contó que si vuelve a ganar sabe que cualquiera de sus seres queridos podrá ir a Münkel porque tiene claro que más que una óptica es un centro médico.