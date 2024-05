A vecino de Paraíso por fin se le dio ganar con promo de La Teja con Münkel

Juan Carlos fue el lector más suertudo de este jueves (Cortesía)

A un fiel lector de La Teja por fin le llegó la suerte con la promoción del código y con ello fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Juan Carlos Céspedes Forrester, un gran seguidor de La Teja quien, tras muchos años intentándolo, por fin logró que la suerte se pusiera de su lado este jueves.

Céspedes nos contó que el premio y la suerte le llegaron en el mejor momento, porque justo estaba pensando en cambiar de anteojos.

“Me cae buenísimo, ya me tocaba cambiar los anteojos, apenas, apenas llegó. Esta es la primera vez que gano; ya estaba hablando con la señora que ya tenía que ir a hacerme los anteojos, entonces me cayó del cielo”, comentó.

El vecino de Paraíso de Cartago confesó que siempre compra el periódico, es parte de su día a día, pero la suerte no le llegaba.

“Todos los días lo compro y todos los días lo activo. Me gusta todo, todo lo leo, somos muy, muy seguidores. Fiebre de los deportes, moradito, deportes es la sección que más disfruto, aparte del crucigrama, que no me puede faltar”, concluyó.

Céspedes seguirá participando en las promos, porque espera que la suerte de una de sus primas, que ya ha ganado cuatro veces, sea cosa de familia.