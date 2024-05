A vecino de Tibás le volvió la suerte y podrá resolver un problema con La Teja y Ópticas Münkel

Vecino de Tibás ya ha ganado tres veces (Cortesía)

A un vecino de San José le volvió la suerte en las promociones de La Teja y con ello ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Óscar Enrique Rojas Murillo, un fiel lector de La Teja, quien podrá salir de un apuro gracias a que activó el código de nuestra portada de este jueves 09 de mayo.

“Ya he ganado como tres veces, pegué cuando era una compra en el súper o efectivo. Hace años no pegaba y pensaba que lo estaba activando mal, porque me ha comido. Es que nosotros, los viejillos no nos la jugamos mucho en internet. Esta vez el premio me cayó de perlas, porque ya tenía que invertir en anteojos”, explicó el señor de 71 años.

Don Óscar aseguró que a él no le puede faltar La Teja, es parte de su rutina siempre, pero hay un día que la disfruta más.

“Yo salgo a caminar todos los días una hora, compro La Teja y me vengo; la leo, me meto al baño, después la activo, es como un hobby, porque yo estoy pensionado. Los días más felices para mí con La Teja son los domingos, por los pasatiempos, las diferencias y todo eso”.

Este vecino de San Juan de Tibás espera que, ahora que le volvió la suerte, se quede mucho tiempo y le permita salir premiado otra vez, ya que un certificado en Münkel nunca le cae mal a nadie.