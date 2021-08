Abelino Esquivel: "Uno es diputado y pregunta lo que quiere"

El diputado Abelino Esquivel fue muy criticado en redes sociales durante la comparecencia de Celso Gamboa la noche del martes en la Asamblea Legislativa.

Al legislador del partido Renovación Costarricense le llovió porque duró seis minutos reclamando por el orden en que iban a preguntar. Además, la gente consideró que los cuestionamientos que hizo fueron muy ralitos y otros se preguntaron por qué se retiró de la comparecencia y regresó varios minutos después.

Esquivel conversó este miércoles con La Teja sobre estos temas.

Se perdieron cerca de seis minutos en el reclamo suyo, ¿cree que era tan necesario hacerlo en ese momento?

La queja es que hay un orden para poder preguntar, a mi me tocaba después del PUSC, pero luego de ellos pusieron al Frente Amplio a hablar para dejarme de último.

La molestia viene desde más atrás, don Ronny Monge le dijo a mi asesora que me abstuviera de preguntar y luego él cobardemente lo niega. Hasta le dijo a mi asesora que me dijera que si ocupa permiso para irme, que él con mucho gusto me lo otorgaba, o que si venía que me abstuviera de preguntar. Seguro algo de lo que yo pregunto no le gusta.

Y a la gente tampoco (la pérdida de tiempo y sus preguntas)... ¿cree que eso tiene alguna relación?

No sé, creo que a la gente le molestó, pero Ronny (Monge) puede responderle a la gente.

Pero, ¿por qué cree que la gente estaba tan molesta en redes sociales con sus preguntas?

Uno es diputado y pregunta lo que quiere para averiguar lo que uno quiere, la gente puede cuestionarse, pero yo sé por qué estoy preguntando esas cosas. Si algún periodista quiere venir y sentarse conmigo a analizar por qué hice esas preguntas yo con mucho gusto le muestro cuál es el camino al que yo quería llegar. A la gente le molestó una pregunta que le hice a don Rodrigo (Rivera), pero yo no tengo la culpa de que él se hiciera el que no sabía o de que don Ottón (Solís) lo haya invitado a comparecer.

¿Cuál considera que fue su mejor aporte en cuanto a preguntas?

A Celso (Gamboa) le hice varias, de hecho creo que fui el único, si revisan las preguntas, que usó las palabras "créditos cuestionados del BCR". Don Celso fue a hablar de los créditos, no de la vida personal,. Si ven las preguntas de la mayoría, todas eran dirigidas a la vida personal y no hacia los créditos.

Usted también hizo consultas de la vida personal...

Es que yo no pregunté algo personal, sino de la familia, pero como el fin de determinar si había cercanía con Juan Carlos Bolaños. Además, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, la comisión no es inquisidora, es investigadora.

¿Y usted le creyó a Celso Gamboa lo que dijo en la comparecencia?

Es que ahí no es cuestión de creer o no creer, ya de después uno se sienta con los asesores a analizar, ante esta pregunta respondió esto y se hace un análisis.

Pero sí hubo otros diputados que le dijeron abiertamente a Celso Gamboa que estaba mintiendo...

Es que uno no puede, de primera, ver si una persona está mintiendo o no está mintiendo, porque los criterios se forman en base a lo que otros han dicho y quién asegura que don Rodrigo (Rivera) fue el que dijo la verdad. Yo no estoy en la etapa de creerle o no creerle, eso es personal.

Usted se retiró durante varios minutos de la comparecencia, ¿por qué?

Tenía que hacer una cosa, una diligencia urgente y personal muy veloz.

¿Podemos saber qué asunto era?

No, hay cosas que usted tiene que hacer ya o no las hace, son cosas personales, no me recuerdo cuánto tiempo fue, tal vez unos 15 minutos.

¿Tan urgente era que lo tenía que hacer en medio de una comparecencia?

Sí, hay cosas que uno las tiene que hacer, pero responsablemente volví y continué.

¿Cuál cree que fue la mejor pregunta que hizo?

Eso tendría que valorarlo otra gente, pero obviamente lo que quería determinar era la cercanía y la relación de ellos dos (Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños), cuál es su relación con él. La gente se burló con la pregunta de la familia, que si sabía si tenía hijos, pero con eso era para identificar si tenían alguna relación cercana, porque si yo conozco a alguien sé como se llama hasta la doña y a mi me interesaba saber la cercanía que él tenía con Juan Carlos Bolaños.

¿A cuál diputado destaca por las preguntas que hizo?

Me reservo la respuesta, yo velo por mí, por mi partido y por mi pueblo.

¿Qué hace en estos casos, cuando la gente se mete con usted en redes sociales?

Le respondo a algunos, a los que me escriben educadamente les respondo de forma educada, a los que me escriben sarcásticamente les respondo de forma sarcástica y a otros los ignoro porque no tienen contenido.

