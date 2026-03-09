Abogado costarricense que venció a Nintendo celebró el aniversario del triunfo en un lugar impensado

Un año después retomamos una historia que parece sacada de un videojuego, pero ocurrió en la vida real. Es un relato de esfuerzo, perseverancia, triunfo y una celebración muy especial.

Los personajes de esta historia son tres: la gigante mundial de los videojuegos Nintendo, el supermercado Súper Mario, ubicado en San Ramón, y el economista, contador y abogado José Jiménez Blanco.

El principal protagonista en este nuevo capítulo es este último, quien durante dos años enfrentó un litigio legal contra Nintendo.

Vean esta foto tan corronga, don José con Mario y Luigi en Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

El proceso concluyó con una sentencia favorable que permitió al negocio ramonense continuar utilizando el nombre “Super Mario”, al determinarse que no existía riesgo de confusión comercial con el videojuego Super Mario Bros., propiedad de la compañía japonesa.

La noticia del triunfo legal se dio a conocer a finales de enero de 2025 y, un año después, ocurrió algo que ni el jugador más experto de Super Mario habría imaginado.

Especial celebración de aniversario

Resulta que el abogado decidió celebrar el aniversario de la victoria nada menos que en “las puras barbas” de la compañía: viajó junto con su familia al parque temático Super Nintendo World, ubicado dentro de Universal Studios Hollywood, en Estados Unidos.

Conversamos con el palmareño el lunes 9 de marzo, quien hizo una pausa en su recorrido por el parque para atendernos.

De lo lindo la pasó don José en el parque temático Super Nintendo World, ubicado dentro de Universal Studios Hollywood, en Estados Unidos (Cortesía/Cortesía)

“Vine con mi familia para celebrar el aniversario del triunfo y, claro, aprovechamos para conocer el mundo de Mario. Al entrar, sentí muchos recuerdos de los dos años que duró el proceso legal. Es una experiencia lindísima”, comentó.

El abogado, de 44 años, asegura que vive la experiencia con sentimientos encontrados. Por un lado, visita a la empresa contra la que libró una intensa batalla legal; por otro, disfruta del universo de un personaje que marcó su infancia, adolescencia y que todavía forma parte de sus momentos de entretenimiento.

“Estoy disfrutando muchísimo este parque temático de tanta calidad. Ya me tomé fotos con Mario y recorrí zonas que reconocía de los videojuegos; incluso conocí a Luigi.

“Lástima que la sesión de fotos fue tan rápida. Quería abrazarlos, pero no se pudo. Nintendo marcó una época muy linda de mi vida… pensar que hace un año estábamos en pleno pleito y ahora estoy aquí”, agregó.

Un año después se fue a donde Mario Bros a celebrar que le ganó a Nintendo. (Cortesía/Cortesía)

Al preguntarle qué piensa al estar en el parque, fue claro: “Viví dos años de un gran reto. Esa es la palabra que define todo el proceso: reto. No todos los días un abogado se enfrenta a una corporación transnacional tan poderosa. Por dicha, todo terminó de forma positiva”, apuntó.

Las claves del pleito

Sobre las razones jurídicas que permitieron ganar el caso, explicó que el argumento central fue la clasificación comercial de marcas.

“Nintendo no tenía registrada su marca para la venta de abarrotes. Sus registros cubrían categorías como ropa, música y videojuegos. La legislación busca evitar confusiones en el consumidor, y se demostró que una persona que busca un videojuego no irá al Super Mario de San Ramón creyendo que encontrará allí un producto oficial de la empresa japonesa.”

Es decir, se determinó que ambas marcas podían existir al mismo tiempo porque pertenecen a actividades comerciales distintas y no compiten entre sí en el mercado.

Aclaración sobre millones

También consultamos a Carlos Alfaro, hijo de José Mario Alfaro González, fundador del supermercado en 1972. El nombre Super Mario nació en 1998 y fue registrado legalmente hasta el 2013.

El Super Mario se ubica en San Ramón de Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

En el 2023 tocó renovar el registro y Carlos decidió registrarlo en la categoría específica de venta de abarrotes y todo tipo de productos de la canasta básica; ahí fue cuando Nintendo alzó la voz.

Desmintió que el proceso judicial generara ganancias económicas.

“No ganamos dinero. Ni un cinco. Lo único que obtuvimos fue el derecho a seguir usando el nombre. Es importante aclararlo porque en enero de 2026 el tema volvió a circular en redes sociales y algunos influencers dijeron que nos hicimos millonarios, lo cual es totalmente falso”.

Después del triunfo, además de la prensa de Costa Rica, lo buscaron colegas de Chile, España y Estados Unidos. La noticia se informó en Alemania, Japón, Rusia y Brasil, entre otros países.

¿Visitaría el parque?

Alfaro aseguró que no tiene planes de visitar el parque temático. “Sí he jugado Super Mario, pero no soy tan aficionado como para hacer un viaje por eso”, manifestó.

Carlos Alfaro del Super Mario explica el caso que le ganaron a Nintendo

¿Podría repetirse el conflicto legal?

El abogado explicó que el registro de marca tiene una vigencia de diez años y considera poco probable un nuevo pleito.

En la foto, Carlos Alfaro (izquierda), hijo de José Mario Alfaro González (centro) fundador del supermercado en 1972 y el abogado José Jiménez. (Cortesía/Cortesía)

“No creo que tengamos problemas para renovar el registro. Y si ocurriera, estamos preparados para defendernos nuevamente, aunque lo veo poco probable por la contundencia del fallo anterior”, explicó.

La entrevista finalizó porque la familia reclamaba continuar el recorrido. “La celebración es doble: por el triunfo legal y porque por fin pude tomarme una foto con Mario”, concluyó entre risas.