Abogado de Carlos Alvarado pide a la Fiscalía agilizar proceso por caso UPAD

El abogado Róger Guevara, defensor del expresidente de la República Carlos Alvarado Quesada, hizo un llamado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se agilice el proceso que se tiene en contra de su cliente.

La defensa técnica de Alvarado, conformada por los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, presentó este jueves una solicitud formal para que las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía a cargo del caso contra el expresidente, agilicen el trámite de la acusación que le hicieron desde hace casi un año por el presunto delito de prevaricato, en el denominado caso UPAD.

En el llamado de Guevara, asegura que el 1º de febrero de 2022, la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal en contra de Alvarado, por ese supuesto delito, a raíz de la emisión del decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pero desde entonces no ha tramitado ese expediente, no ha indagado al expresidente, ni ha hecho gestión alguna para impulsar la acusación que presentó, como corresponde.

“Nuestro cliente tiene la conciencia absolutamente tranquila, porque no se cometió delito, no se espió a nadie y no se le causó daño a ninguna persona. Don Carlos, como todo ciudadano, tiene derecho a justicia pronta y cumplida, y por eso hemos pedido que se le reciba la declaración con la mayor brevedad posible y que el expediente sea enviado al Juzgado Penal para que se realice la audiencia preliminar y se le dé el trámite correspondiente, considerando que ya existe una acusación”, agregaron los abogados.

Finalizaron reiterando su confianza en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, que es base fundamental de nuestra institucionalidad democrática, y en que una pronta tramitación de la causa permitirá reafirmar la inocencia del exmandatario.