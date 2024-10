Abogado de Ofelia Taitelbaum cuenta cómo fueron las últimas horas de ella en libertad

29/08/2019 Juicio contra ex defensora Ofelia Taitelbaum .foto Alonso Tenorio (Juicio Ofelia)

La exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum fue trasladada al centro penal Vilma Curling Rivera, mejor conocida como la cárcel del Buen Pastor, este viernes por la madrugada.

Su abogado Hugo Navas contó que el traslado se dio a eso de las 4 a. m. y él se enteró al mismo tiempo que lo hicieron los medios. Recordemos que Taitelbaum se entregó en los Tribunales de Goicoechea este jueves por la noche, luego de que se conociera que la Sala III rechazó su solicitud, para no ir a la cárcel.

Navas conversó con La Teja y relató cómo fueron las últimas horas en libertad de la exdiputada del Partido Liberación Nacional.

“Fuimos notificados de la resolución de la Sala III a eso de las 4 p. m., me sorprendió que tan rápido resolvieran, porque el martes me habían notificado la excusa de varios magistrados de conocer el caso; se iban a nombrar a los magistrados suplentes, pero no supe quiénes eran y resolvieron a dos días de notificados.

“Yo no tenía el correo a mano y doña Ofelia me notificó de la resolución y estaba tranquila y luego nos enteramos de la orden de captura. Me sorprendió porque ella se ha sometido al respeto del ordenamiento jurídico en los 7 años del proceso, va a firmar los días 30 de cada mes y esta medida nos sorprendió”, comentó.

Una vez que conocieron de la orden de captura que emitió el Tribunal Penal de Hacienda, Taitelbaum y su abogado coincidieron en que lo mejor era entregarse.

“No queríamos que se hiciera un show de esto, porque al tener orden de captura, el OIJ puede ir a botarle la puerta, eso lo tratamos de evitar. Ella es una mujere valiente, objetiva, sabe lo que significaba esa orden de captura y preferimos que se entregara para enfrentar una situación más fea”, alegó.

La exdefensora de los Habitantes se entregó a eso de las 7:45 p.m. de este jueves. Cortesía.

Enferma

El representante legal comentó que la exfuncionaria acudió con su familia a los tribunales y a eso de las 10 de la noche él le llevó sus medicamentos, pues aseguró que Ofelia tiene problemas de salud. La exdefensora tiene 75 años.

“Ella es hipertensa, tiene un enema en el brazo derecho, es sobreviviente de cáncer, fue sometida a un trasplante en ambas caderas.

“Ella cenó y se fue lo más preparada posible. Iré a visitarla en algún momento, pero ahorita estoy corriendo con asuntos de los Tribunales y de la Sala III, porque vamos a solicitar la nulidad de lo que se está haciendo, es una decisión atropellada”, recalcó.

El abogado también le tiró al presidente Rodrigo Chaves.

“Él dijo en una conferencia de prensa de los miércoles, que no iba a descansar hasta que estuviera en el Vilma Curling y bueno, ya puede descansar.

“A sus seguidores, que pedían la encarcelación de doña Ofelia: les digo que se dediquen a otra cosa, ya está ejecutando su pena y no es tema que les puede interesar, hay que ver qué es lo mejor para el país y no para una persona que tiene una condena”, expresó.