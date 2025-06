Abogado de Rodrigo Chaves habría soltado un secreto que el chavismo se tiene bien guardadito

José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chaves, soltó un secreto que el chavismo se tendría bien guardadito.

Resulta que en un video que anda dando vueltas en redes sociales, se ve a Villalobos asegurar que la candidata del oficialismo para las próximas elecciones será Laura Fernández, información que, aunque para muchos es muy obvia, nadie de la bancada lo ha hecho oficial.

¿Ahora sí es cierto que se supo el nombre del candidato presidencial que apadrinará Rodrigo Chaves? (MAYELA LOPEZ)

“A pesar de que me han regañado y me han dicho: ‘deje de decir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República’ ¿y por qué no lo voy a decir? Se llama Laura Fernández, punto”, dice Villalobos en un video publicado en la red social X (Twitter).

Fernández es politóloga de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Ciencias Políticas.

El abogado de Rodrigo Chaves confirmó que Laura Villalobos será la candidata presidencial del partido del actual presidente del país. (SILENE/Asamblea Legislativa)

Fue ministra de Planificación y de la Presidencia, pero renunció a su cargo el jueves 30 de enero.

Lo que Villalobos no confirmó es con cuál partido político se lanzará Fernández.

¿Será cierto entonces que ya doña Laura tienen la "bendición" de Rodrigo Chaves? Ni Chaves ni Pilar Cisneros lo confirman todavía. (Albert Marín/Albert Marín)

