A quienes no están de acuerdo con este tipo de uniones, le dijo que “nosotros no nos metemos con sus derechos. Les insto a la fraternidad, a la solidaridad y la equidad. Les insto a que si son religiosos, hagan caso su religión cristiana que habla de amor y a no juzgar. Que reflexionen, en todas las familias hay personas de la diversidad sexual y so hace que tengamos de aceptar y respetar”, insistió el abogado.