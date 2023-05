Abuela denuncia que lleva dos años de intentar que el PANI le devuelva a su nieta de cinco años

El temor de perder a su nieta, motivó que doña Estefanie Páez Zeledón denuncie ante La Teja la situación que vive, ya que se cansó de solicitarle al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que le regrese a su nieta de cinco años.

Estefanie Páez y Michelle Solano, abuela y madre de la pequeña Isabella (Cortesía)

La abuela nos contó que desde hace dos años inició una lucha para que el PANI le regrese a la pequeña Isabella Camila Solano Páez, quien va a cumplir cinco años y actualmente se encuentra en manos de esta institución. Ella ya había cuidado a la pequeña y teme no poder verla más, pues asegura que le informaron que a la niña la van a declarar en abandono, por lo que procederán a darla en adopción.

El PANI informó que le quitó la custodia de Isabella a la mamá debido a que esta tiene problemas de drogadicción, pero la abuela de la pequeña asegura que ya ella superó ese problema y, agregó que cuenta con estudios y terapias a los que su hija se ha sometido, para demostrarlo.

Sin respuesta directa

Páez, quien tiene 41 años, asegura que se ha ofrecido en cinco ocasiones para quedarse a cargo de la menor; sin embargo, el PANI no la toma en cuenta. Lo peor de todo, es que actualmente no le permiten tener ningún tipo de comunicación con la menor.

“Mi mayor temor es que la den en adopción. Ellos dicen que por la edad que tiene todavía está apta para eso (adopción). El primer trabajador social que estuvo llevando el caso me dio a entender que iba a hacer hasta lo imposible para que yo no pudiera quedarme con la niña, y darla en adopción”, contó llena de tristeza la abuela de la menor.

Debido a esas insinuaciones del trabajador social, la abuela de la chiquita le pidió al PANI que le cambiaran a esta persona y lo hicieron; sin embargo, el temor de perder a Isabella aumentó.

“Nos cambiaron al trabajador y nos pusieron a Haydee Chavarría, ella es la jefa del Departamento de Adopciones, así que puede imaginarse el susto que tenemos, nuestro mayor temor es que realmente la declaren en abandono y la den en adopción”.

La pequeña lleva 2 años separada de su familia (Cortesía)

Doña Estefanie asegura sentirse desesperada y aunque ha buscado respuestas por parte del PANI para entender por qué no le pueden dar a la menor, lo único que le dicen es que debe esperar, pero tampoco le permiten tener comunicación con su nieta.

En manos de terceros

De acuerdo con las declaraciones de Páez, la pequeña Isabella primero fue entregada a unos familiares lejanos, por parte de padre, quienes la devolvieron al PANI, ya que no tenían la capacidad de hacerse cargo de la menor, lo cual le duele, porque ella se ha ofrecido cinco veces para tenerla y no la toman en cuenta.

“Le he pedido a la licenciada que está a cargo del caso, doña Anayansi López que me diera una oportunidad, que me estaba cambiando de casa para poder recuperar a mi nieta. Esa fue la quinta vez que me ofrecí, pero siempre me rechazan o ponen peros. Lo que duele más, es que ellos le han dado la oportunidad a terceras personas de tenerla, pero que al final la terminan regresando como si fuera un objeto. En realidad no sé por qué a mí no me quieren dar esa oportunidad de tenerla”, narró doña Estefanie.

Respuesta del PANI

La Teja realizó las respectivas consultas sobre este caso a la oficina de prensa del PANI y negaron que exista alguna intención de declarar a la menor en abandono y mucho menos proceder a darla en adopción. No obstante, confirmaron que otros familiares de la chiquita han renunciado a la posibilidad de tener a cargo a la menor.

Abuela denuncia que lleva 2 años luchando para que Pani le regrese a su nieta de 5 años (Tomada de internet)

“Es falso que exista un proceso judicial de declaratoria de abandono, ni de adopción. La niña ha sido ubicada con dos recursos familiares, que han renunciado a brindarle la protección”, señaló el PANI.

Con relación a la solicitud de la abuela para quedarse con la custodia de la menor, el PANI únicamente hizo referencia a una valoración hecha a doña Estepanie el pasado 9 de mayo, pero no mencionaron las anteriores.

“La abuela fue valorada como recurso familiar el martes en la oficina de Guadalupe; hoy (este viernes) se iba a realizar la visita domiciliar, pero indicó que no podía recibirnos debido a una cita médica”, destacó la institución.

Al consultarle a la abuela de la menor sobre estas declaraciones, ella señala que en ningún momento ningún funcionario del PANI se ha comunicado con ella para indicarle sobre la visita de este viernes y que por ende no se ha negado a recibirlas.

“Eso es mentira, en ningún momento me han dicho que me van a hacer una visita, que presenten pruebas de que me llamaron. Usted cree que si yo hubiera recibido esa llamada, después de esperar tanto tiempo para que me valoren, les voy a decir que no vengan porque tengo una cita, eso se puede cancelar, porque para mí Isabella es lo primero”, dijo Estefanie.

Por ahora solo queda esperar a ver qué sucederá con este caso, que parece que todavía tiene mucha tela que cortar.